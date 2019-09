Kormánypártok: terroristákat kitoloncolni és nem behozni kell

2019. szeptember 27. 13:22

Az Ahmed H.-hoz hasonló terroristákat kitoloncolni és nem behozni kell - mondta a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciószóvivője a kormánypártok véleményét ismertetve pénteken Budapesten újságíróknak.

Nacsa Lőrinc - mandiner/Földházi Árpád

Nacsa Lőrinc kifejtette: egyrészt örvendetes, hogy Magyarország "ma megszabadulhat végre Ahmed H.-tól", másrészt korántsem lehet megnyugodni, mert továbbra is özönlenek a bevándorlók Európába a balkáni útvonalon és újra a megnyitott olasz kikötők felé is.



Kiemelte: a hírek szerint a migránsok között egyre nagyobb számban vegyülnek el iszlám terroristák. Az Ahmed H.-hoz hasonló terroristákat kitoloncolni, nem pedig behozni kell - fűzte hozzá. Ehhez képest azt látják, hogy a bevándorláspárti erők és a távozó Európai Bizottság is minden erővel azon van, hogy még több migráns előtt nyissa meg a határokat és a bevándorlókat ráerőltesse a tagállamokra - mondta a kereszténydemokrata politikus.



Hozzátette: erről szól a máltai kvótamegállapodás is, ezért nyitja meg a baloldali olasz kormány a kikötőket, ezért támadják újra Magyarországot és Trócsányi László bővítési biztosi kinevezését is.



Az új európai parlamenti képviselők között is sok olyan bevándorláspárti politikus van, aki felháborító módon kiáll a magyar rendőrök és "a magyar határ elleni támadást irányító terrorista Ahmed H. mellett", akit egyébként a Soros-hálózat a mai napig véd - jegyezte meg a kormánypárti képviselő.



Nacsa Lőrinc megerősítette: Magyarország csak a hazaszállítást és a kitoloncolást támogatja, a betelepítést és a kvótákat határozottan elutasítják.



A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vezetője csütörtökön közölte az MTI-vel, hogy a Ciprusi Köztársaságba toloncolják ki a 2015. szeptemberi röszkei tömegzavargás résztvevőjeként terrorcselekmény miatt elítélt Ahmed H.-t. Martossy György megbízott főügyész közleménye szerint Ahmed H.-t a Ciprusi Köztársaság befogadja, mivel korábban a családjával ott élt és vállalkozása is volt az országban. A szíriai férfit terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmény miatt jogerősen öt év börtönre és tíz év kiutasításra ítélte a bíróság.



MTI