Új iskola alapkövét tette le Kásler Miklós Budakalászon

2019. szeptember 27. 14:04

Az emberi erőforrások minisztere tette le pénteken Budakalászon a 3,5 milliárd forint állami támogatásból megvalósuló új iskola alapkövét.

Kásler Miklós az eseményen hangsúlyozta: Magyarország történetében egyedülállóan nagyarányú fejlesztések zajlanak napjainkban az oktatás, a köznevelés és az egészségügy területén.



Kifejtette: az oktatási infrastruktúra fejlesztése érdekében 276 milliárd forint értékben folynak különféle beruházások az országban, összesen 800 helyszínen. Ebbe a körbe jórészt iskolák, óvodák, gyermekintézmények korszerűsítése, bővítése, felújítása tartozik.



A miniszter kiemelte: a fejlesztések közül az egyik legjelentősebb a budakalászi Patakpart Általános Iskola, amely a hazai őstörténetben is fontos szerepet játszó Pest megyei város magyar szellemisége, lelkisége életben tartásának, a hagyományok ápolásának lehet újabb bázisa.



Hozzátette: a leendő iskola területén jelenleg is folynak több száz éves leletek feltárásának munkálatai.

Hadházy Sándor, a térség fideszes parlamenti képviselője arról beszélt, hogy Budapest agglomerációjába több százezren költöztek a fővárosból az elmúlt években, ez pedig szükségessé teszi a településeken a növekvő igényekhez igazodó intézményi háttér, infrastruktúra fejlesztését is. Emiatt vált indokolttá a mostani, kiemelt beruházás is, amely nem csupán a helyben lakó, de a környékbeli gyermekek számára is alkalmas modern intézmény lesz - fűzte hozzá.





Turi Attila Ybl-díjas építész - budakalasz.hu

Rogán László (Fidesz-KDNP) polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a terv szerint jövő év szeptemberére elkészülő, háromszintes iskolában 16 tantermet alakítanak ki, lesz benne biológia-földrajz, fizika-kémia szaktanterem, nyelvi labor, három részre osztható tornacsarnok és étterem. A Turi Attila Ybl-díjas építész által tervezett intézményben 400 gyerek tanulhat majd.

MTI