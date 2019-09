Átadták a Magyar Kézműves Remek Díjakat

2019. szeptember 27. 14:37

Átadták a Magyar Kézműves Remek Díjakat pénteken az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron (OMÉK) a Hungexpo vásárközpontban Budapesten.

Parragh László - hirado.hu

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a díjátadó ünnepségen elmondta, az idén érkezett a legtöbb, 124 pályamű, ebből 47 kapta meg a Kézműves Remek Díjat, 5 pályamunkát pedig kiválónak minősített a zsűri. Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakképzéséért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára elmondta, a kormány mindent megtesz azért, hogy a magyar kézműves remekekből, a magyar kreatív ötletekből innovatív vállalkozások sarjadjanak, termékeik pedig eljussanak a világpiacra.



Idén is átadták az elnöki aranyérmet, amelyet azok kaphatnak meg, akik már 5 alkalommal részesültek a Kézműves Remek Díjból, most pénteken két kézműves szakember vehette át ezt az elismerést. Az MKIK elnöke kiemelte, a díj az egyedi alkotások elismerésére szolgál, ugyanakkor remélik, hogy az adott pályamunka piaci értékének növeléséhez is hozzájárul.

Simon Krisztián, a kazanyi aranyérmes, mesterével - faipar.hu



"A kormány azon dolgozik, hogy olyan környezetet teremtsen, ami a magyar hozzáadott érték növekedését szolgálja" - mondta. Az ITM ennek megfelelően a szakképzést a 21. század infrastruktúrájára akarja építeni, felkészült oktatók bevonásával. A cél, hogy a szakképzés vonzóvá váljon és karriert jelentsen - jegyezte meg. Pölöskei Gáborné kitért a Kazanyban rendezett szakmák világbajnokságára (WorldSkills), ahol Simon Krisztián bútorasztalos világbajnoki aranyérmet szervezett. Azt mondta, a minisztérium azért dolgozik, hogy a magyar fiatalok olyan készségekkel, képességekkel kerüljenek ki a szakképzésből, amelyeknek a segítségével megállják a helyüket a 4. ipari forradalom időszakában.



MTI