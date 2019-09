Átadták a füzéri vár alsó várának felvonóhídját

2019. szeptember 27. 15:43

Átadták a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei füzéri vár alsó várának felvonóhídját, valamint az oda vezető, 600 méternyi kiépített utat pénteken.

Füzér vára még felújítás előtt - wikipedia.org

Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár avató beszédében elmondta: a vár a 2010 óta folyamatosan gyarapodó állami vagyon része. Hozzátette: 2011 óta a korábban romként ismert erődítmény felújítását az állam a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.-n keresztül több mint 700 millió forinttal támogatta eddig. A Nemzeti Várprogram keretében további 1,5 milliárd forint jutott az építkezésre, amely segítségével részben újjáépült a füzéri vár.



Az államtitkár kiemelte: a beruházások eredményeként jelentősen megnövekedett a turisták száma Füzéren, a további fejlesztések pedig újabb lökést adhatnak a térségi idegenforgalomnak.



Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) úgy fogalmazott: korábban a műemlékvédelmi és az építész szakma vitatkozott rajta, hogy szükség volt-e a vár jelenleg is látható léptékű újjáépítésére, de az idő az építtetőket igazolta. Kiemelte: amikor a várban programot szerveznek, 7-8 ezer ember is megfordul Füzéren, ami korábban elképzelhetetlen volt.



Horváth Jenő polgármester beszédében kifejtette: a felújítási munkálatokat régészeti feltárás is kísérte. Mint, mondta, jelenleg a vár felújításának második üteme zajlik, de már rendelkezésre állnak a harmadik ütem elindításához szükséges jogerős építési engedélyek is, jelenleg a támogatásról szóló kormányzati döntésre várnak. A harmadik ütemben egy felvonó épülne a parkolótól a várig annak érdekében, hogy a mozgásukban korlátozott emberek is látogathassák az épületegyüttest.



A most átadott beruházás az MNV Zrt. beruházásában zajlott le, a régészeti munka 270, a kapu és az út építése pedig 80 millió forintba került - közölte Horváth Jenő. Hozzáfűzte: idén eddig 70 ezren váltottak jegyet a várba, amely a felújítás előtt évente 20-30 ezer látogatót fogadott.



MTI