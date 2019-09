Légköri képződmény, köztes anticiklon, szakadozott felhősáv

2019. szeptember 27. 16:12

A Brit-szigetektől északnyugatra egy ciklon örvénylik, amelynek nem túl markáns frontrendszere már elérte szárazföldünk nyugati és középső tájait, és arrafelé felhős, többfelé esős időt okoz. A frontok átvonulása nem hoz jelentősebb hőmérséklet-változást, így a jobbára enyhe hajnalokat követően többnyire 16 és 22 fok közé melegszik fel a levegő a délutáni órákra.



Északkelet-Európa térségében is alacsony nyomású légköri képződmény helyezkedik el, amelynek gyengülő frontjai mentén is felhősebb az idő, de csupán gyenge esőről, záporesőről érkezik jelentés. Az említett két ciklon közötti részen egy köztes anticiklon található, így Norvégia északnyugati partjaitól a Baltikumon keresztül egészen Oroszország délnyugati részéig nyugodtabb az időjárás. A leszálló légmozgás hatására az éjszakai órákban több helyen is képződik köd, illetve alacsony szintű rétegfelhőzet, másutt viszont túlnyomóan derült az idő. Bár hajnalban nem egy helyen süllyed kevéssel 0 fok alá a hőmérséklet, a csúcsértékek azonban többnyire 10 fok fölött alakulnak.



A Kárpát-medencét éjszaka eléri egy feloszló hidegfront, emiatt a felhős égből szombaton már több helyen is valószínű csapadék.

Várható időjárás az ország területén szombat estig: pénteken nyugat felől egy vékony, szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből számottevő csapadék nem valószínű. Éjszaka megvastagszik a felhőzet, és hajnaltájt már az északi tájakon eső, záporeső is előfordulhat. Szombaton míg az ország északi, északnyugati felében az erősen felhős ég mellett több helyen is várható eső, zápor, északkeleten akár egy-egy zivatar is kialakulhat, addig délebbre a szakadozottabb felhőzet mellett hosszabb napos időszakokra is készülhetünk, és arrafelé kisebb lesz a csapadék esélye is. A déli, délnyugati, majd hajnaltól az egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként élénk széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 10 és 15 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 16 és 24 fok között valószínű, délen lesz melegebb az idő.

MTI