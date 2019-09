Politikai alkuk mentén kényszerből kötnek szövetséget az ellenzékben

2019. szeptember 27. 18:11

Döbbenetes erejű hangfelvételen vall Karácsony Gergely az ellenzékről és az MSZP-ről, amelynek akár büntetőjogi következménye is lehet – a Hír TV Plusz-mínusz című műsorában Farkas Örs, politikai elemző és Vasali Zoltán, az Idea Intézet elemzője vitatják meg a témát.

A hangfelvétel, amely ma napvilágot látott az egész választási kampányt befolyásolhatja, hiszen Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt meglehetősen erős mondatokat mond a kiszivárgott anyagon, olyanokat amelyek akár az egész összefogást befolyásolhatják.

Az talán tény, hogy a szimpátia nélküli szavazókat nem fogja Karácsony Gergely ezzel maga mögé állítani – jegyezte meg Szarvas Szilveszter, műsorvezető.

Alapvetően a hangfelvételnek, amiről valószínűleg sokan majd csak az elkövetkező napokban, illetve annak vonatkozásairól csak az elkövetkező napokban fognak értesülni, hatását a választói preferenciákra idővel fejti majd ki. Ugyanakkor két dologra mutat rá az egész, az egyik az, hogy a baloldalon még, legalábbis módszereit tekintve, ha szereplői változtak is, a klasszikus 90-es évekbeli, uram-bátyám politikai elemek még mindig jelen vannak. Ezt Karácsony Gergely többekhez is köti, név szerint is említi a szereplőket, elsősorban Zuglóhoz és Tóth Csabához kapcsolódóan. Azok a módszerek, amiket ő mond, akár a fenyegetését illetően vagy akár a kerületi ügyeket illetően, ezek klasszikusan 90-es évekbeli lépések. Még egy dologra enged következtetni, hogy azért az a fajta együttműködés, amit sokan mondtunk, hogy recseg-ropog, nem csak a fővárosban, hanem országos szinten nyilvánvalóan látszik, hogy egy erőltetett, izzadság szagú összefogás, ahol a különböző szereplők nyilván politikai alkuk mentén, kényszerből kötnek szövetséget, de alapvetően a színfalak mögött ugyanúgy gondolkodnak egymásról, mint ahogy tették azt évekkel ezelőtt – mondta Farkas Örs, politikai elemző.

Azért, ha valakinek a családját megfenyegetik azt nem abba a kategóriába sorolnám, hogy uram-bátyám kapcsolat. Azt pedig eddig is lehetett tudni, hogy ez egy nehezen összehozott ellenzéki együttműködés, ebben talán egyetértünk, az, hogy Karácsony kit tart a saját csapatán belül esélyesnek vagy esélytelennek talán még erre is lehetett volna ilyen téren korábban is fogadni. Értem, ha ezt valaki kimondja egy diszkrét beszéd szituációba annak van jelentősége, de meglepőnek semmiképp nem nevezném – mondta Vasali Zoltán, az Idea Intézet elemzője.

