Kelemen Hunor: regionális együttműködésekben kell gondolkodnunk

2019. szeptember 27. 18:40

Regionális együttműködésekben kell gondolkodniuk a Kárpát-medencében élő magyaroknak - jelentette ki a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke egy, a témában rendezett konferencián pénteken Nyíregyházán.

Kelemen Hunor - maszol.ro

Kelemen Hunor A testvérmegyei együttműködés Székelyfölddel Szent László öröksége jegyében című program keretében tartott rendezvény sajtótájékoztatóján elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg és a romániai Szatmár megye együttműködésében nagyon jó az irány, az elmúlt évtizedben egymás után valósultak meg a határ mindkét oldalán a közös egészségügyi, infrastrukturális és kulturális fejlesztések.



Az új határátkelők megnyitása, utak és műemlékek felújítása egyaránt jó a magyaroknak és a románoknak, ezt a közös cselekvést szeretnénk továbbvinni a következő években is - hangoztatta az RMDSZ elnöke.



Kelemen Hunor az októberi magyarországi helyhatósági választásokra kitérve utalt arra, az RMDSZ régóta tartó és egy nagyon kiegyensúlyozott kapcsolatot alakított ki a Fidesz-KDNP-vel.



"Abban vagyunk érdekeltek, hogy az önkormányzati választásokat követően is ez az együttműködés lehetséges legyen, elmélyüljön és újabb perspektívát kapjon" - fogalmazott a szövetségi elnök.



Harrach Péter, a KDNP alelnöke a tájékoztatón a nemzetegyesítés érdekében történt intézkedésekre kitérve elmondta, a kormány 2010 és 2014 között a nemzetpolitika alapjait rakta le, 2014 és 2018 között pedig a szülőföldön való boldogulásnak a lehetőségét teremtette meg például a kettős állampolgárság bevezetésével.



A kisebbik kormánypárt frakcióvezetői tisztségét is betöltő politikus szavai szerint a 2018-tól a 2020-ig szóló nemzetpolitikai célnak az identitás erősítése, a családok támogatása és a versenyképesség növelése tekinthető, ennek megvalósítására pedig a hatékony intézményhálózat a garancia.



Harrach Péter kiemelt jelentőségűnek nevezte a regionális együttműködést az egymással fizikailag is érintkező az anyaországi és határon túli magyar területek között, hozzátéve, ennek a nemzetpolitika fontos kiegészítő elemévé kell válnia.



MTI