"Döntetlenre" végződött az MPP választmányában tartott bizalmi szavazás

2019. szeptember 27. 20:58

Az erdélyi Magyar Polgári Párt (MPP) országos választmányában azonos számú igen és nem szavazatot kapott a Mezei János pártelnök személyéről tartott bizalmi szavazás.

A párt Gyergyószentmiklóson tartott csütörtöki viharos választmányi üléséről a Transindex.ro és a Maszol.ro portál is pénteken számolt be a szembenálló felek közleményei, valamint a közösségi hálón tett állásfoglalásai alapján. A választmányt azért hívták össze, hogy feloldja a pártban az elmúlt hónapokban fellángolt belső feszültségeket.



A választmányi ülésen a pártból múlt héten kizárt Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester is részt vehetett, mert - amint közleményében fogalmazott - az Országos Etikai Bizottság elnökének véleményezése szerint a pártból való kizárása nem volt szabályszerű.

Gálfi Árpád - itthon.ma



Az ülésen Mezei János újabb kizárásokra - többek között Biró Zsolt volt elnök, jelenlegi parlamenti képviselő kizárására - tett javaslatot. Gálfi közlése szerint a testület tagjai nem kívántak szavazni a kérdésben, többen távoztak is a teremből így a szükséges létszám hiányában az elnök nem tudta napirendre tűzni a néhány érintett tag pártból való kizárását.

Mezei János - maszol.ro



Az országos választmány Gálfi javaslatára bizalmi szavazást tartott pártelnök személyéről, melyen Mezei János is részt vett és szavazott. A 24 jelen lévő választmányi tag közül 12-en megerősítették Mezeit a tisztségében, 12-en pedig megvonták tőle a bizalmat.



Az MPP sajtóiroda által jegyzett pénteki közlemény sikertelen puccskísérletnek nevezte a pénteki választmányi ülésen történteket. A közlemény szerint az alapszabály félreértelmése következtében vehetett részt a tanácskozáson a pártból múlt héten kizárt Gálfi Árpád és Rákossy Botond József volt Hargita megyei elnök. A közlemény szerint a szavazás eredménye egyes választmányi tagok hiányzása miatt sem tükrözi a választmány egészének az álláspontját. A 34 tagú választmányból 24-en voltak jelen.





Bíró Zsolt - itthon.ma

A közlemény által idézett Mezei János pártelnök "Biró Zsolt bandája" bomlasztó munkájának tulajdonította a történteket. Mezei úgy vélte: "Biró Zsoltot azért váltotta le a párt tagsága tavaly, mert elegük volt, hogy vazallust csinál az MPP-ből". A párton belüli csendes többség kitart a párt értékrendje mellett, és "nem akar visszatérni a megalkuvás útjára" - idézte a közlemény Mezei Jánost, az MPP elnökét.

MTI