Bakondi: Magyarország semmifajta elosztási kvótát nem fogad el

2019. szeptember 27. 21:54

Magyarország semmiféle, a migránsok szétosztására vonatkozó kvótát nem fogad el, az embercsempészet elleni küzdelemben, a határvédelemben és az illegális bevándorlók hazaszállításában kész együttműködni Olaszországgal - mondta el Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán péntek este.

Bakondi György erről annak kapcsán beszélt, hogy szerdán hivatalos látogatáson járt Rómában, részt vett a Liga által a témában szervezett tanácskozásán, ahol fel is szólalt.



Úgy fogalmazott: "Magyarország nem hajlandó semmilyen, sem Brüsszeli, sem más hatalmi központból érkező utasításra a magyar emberek által adott mandátumot megsérteni, a magyar emberek akarata ellenére cselekedni. Semmifajta kvótát nem fogadunk el".



Bakondi György szólt arról is, hogy az olaszországi történések az iskolapéldái annak, hogy mi történik, ha baloldali pártok hatalomra kerülnek. Abban a pillanatban, hogy hatalomra került a baloldal, megnyitották a migrációs folyosót, újranyitották a kikötőket. Meg is jelent a migránsokat szállító hajók sokasága - mondta.



MTI