NB I - Gyurcsó duplájával győzött Debrecenben a Puskás Akadémia

2019. szeptember 28. 21:04

A Puskás Akadémia Gyurcsó Ádám duplájával 2-1-re legyőzte a házigazda Debreceni VSC-t szombaton, a labdarúgó OTP Bank Liga hetedik fordulójában.

OTP Bank Liga, 7. forduló:

Debreceni VSC-Puskás Akadémia FC 1-2 (0-2)

Nagyerdei Stadion, 3250 néző, v: Bognár gólszerzők: Szécsi (83.), illetve Gyurcsó (10., 43.)

sárga lap: Ferenczi (6.), Tőzsér (31.), Kinyik (32.), Haris (40.), Varga K. (72.), illetve Urblík (41.), Nagy Zs. (51.), Vanecek (86.)

DVSC: Nagy S. - Kinyik, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi - Tőzsér (Trujic, 63.) - Csősz (Garba, 46.), Varga K., Haris, Szécsi - Adeniji (Bényei, 93.)



Puskás Akadémia FC: Hegedüs - Szolnoki, Meissner, Hadzsijev, Nagy Zs. - Urblík, Van Nieff - Gyurcsó (Spandler, 88.), Knezevic (Vlasko, 86.), Sós (Kiss T., 70.) - Vanecek



A vendégek már a találkozó első percében megszerezhették volna a vezetést, Vanecek előtt adódott óriási lehetőség, de ekkor Pávkovics a gólvonalról még menteni tudott. A tetszetősen játszó felcsútiak aztán egy szép kontratámadás végén a tizedik percben előnyhöz jutottak, és a folytatásban is aktívabbak voltak. A félidő végén a debreceni Haris "gólpasszt" adott Gyurcsónak, aki élt is a lehetőséggel, és megszerezte második találatát is.

A második játékrészben a vendégek elsősorban az eredmény tartására törekedtek, a hazaiak pedig csak ritkán tudták átjátszani a rivális védelmét. A mérkőzés hajrájában ugyan "szinte a semmiből" szépített a Loki, újabb gólt azonban már nem tudott szerezni.

MTI