Orbán Viktor levélben üdvözölte a zsidó újév alkalmából a magyarországi izraelita vezetőket

2019. szeptember 29. 09:16

Orbán Viktor miniszterelnök levélben üdvözölte a zsidó újév alkalmából a magyarországi izraelita vezetőket - tájékoztatta Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke vasárnap az MTI-t.

A miniszterelnök Deblinger Eduárdnak, a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség elnökének, Heisler Andrásnak, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnökének, Köves Slomónak, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbijának, valamint Szabó Györgynek, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány elnökének küldött levelet.

Ebben úgy fogalmaz: az új esztendőbe lépést megelőző pillanatok az emlékezés, a számvetés és a jövő tervezésének alkalmai is egyben. "Örömmel tölt el, hogy Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége ma békében és biztonságban éli mindennapjait, sőt olyan kulturális és sporteseményeket is szervez, amelyekkel Magyarországra vonzza a világ legkülönbözőbb részein élő testvéreit is. Meggyőződésem, hogy a sófár határozott hangja ma is arra biztatja a magyar és a magyarországi zsidó közösséget, hogy legyen büszke értékeire, és építsen egyedülálló örökségéből biztos jövendőt - írta Orbán Viktor.

A kormányfő úgy zárta levelét: "Kísérje életüket béke, gyarapodás és áldás az új esztendőben is. Jó és édes év köszöntsön Önökre!".

MTI