Több koalíciós lehetősége is nyílik Sebastian Kurznak és pártjának

2019. szeptember 29. 10:19

Foto: AFP

A bevándorlás és a biztonság volt az egyik fontos témája az osztrák kampánynak. Az időközi parlamenti választást azért írták ki, mert májusban az úgynevezett Ibiza-videó szétrobbantotta a Néppárt és a Szabadságpárt koalícióját. A felmérések szerint komoly előnnyel vezet a Sebastian Kurz-féle Néppárt. A fő kérdés, hogy újra a bevándorlásellenes Szabadságpárttal, vagy esetleg a baloldallal alakít kormányt.

A 33 éves Sebastian Kurznak jó esélye van arra, hogy ismét beüljön a kancellári székbe. A Néppárt ugyanis minden felmérésben magasan vezet a vasárnapi parlamenti választás előtt. A pártelnök ugyanakkor arra buzdította támogatóit, hogy ne bízzanak mindent a felmérésekre, és mindenképpen menjenek el szavazni.

A 2017 októbere óta hatalmon lévő Kurz-kabinet idén májusban bukott meg, miután a koalíciós partner Szabadságpárt elnöke egy kompromitáló videófelvétel miatt lemondásra kényszerült. Azóta szakértői kormány irányítja Ausztriát.

A Szabadságpártot némiképp megviselte a botrány, de az új pártelnök, Norbert Hofer vezetésével akár a második helyre is befuthat vasárnap.

A legutóbbi elnökválasztáson szoros versenyben alulmaradt Hofer azt ígéri, hogy követi a párt hagyományos irányvonalát.

A közvéleménykutatások szerint a Szabadságpárt második helyét a Szociáldemokrata Párt veszélyezteti, amely szintén valamivel több, mint 20 százalékos eredményre számíthat a mostani választáson. Erősödik viszont a Zöld Párt, a legutóbbi kudarc után 10 százalék fölötti eredménnyel térhet vissza az osztrák parlamentbe – hangzott el az M1 Híradójában.

A nagykoalíció az osztrákok ellenállásába ütközne

A győzelemre esélyes Néppártnak minden bizonnyal koalíciós partnerre lesz szüksége. Kiszelly Zoltán politológus szerint a nagykoalíció az osztrákok ellenállásába ütközne. Sebastian Kurz nem zárkózna el attól, hogy a Zöldekkel kormányozzon, ám egy ilyen koalícióra kevés matematikai esély mutatkozik. Így marad a Szabadságpárt – véli a politológus, hozzátéve, hogy a botrány ellenére a néppárti-szabadságpárti koalíciót kedvelték az osztrák választók.

Kurz és Strache kormánya azért is volt népszerű, mert bevezették jövő évi hatálybalépéssel az 1200 eurós minimálnyugdíjat, illetve egy olyan adóreformot fogadtak el felmenő rendszerben, amely legalább ezer-kétezer euró nettó bevételt hagy az osztrák emberek zsebében. Ezek olyan intézkedések voltak, amelyektől a legtöbb ember azt remélheti, hogy az élete könnyebb lesz.

Ausztriában nem szokatlan a koalíciós kormányzás

„Bármennyire is szeretné a Néppárt, egyedül nem lesz képes koalíciót alakítani” – jelentette ki Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense az M1 Ma este című műsorában. Emlékeztetett, a II. világháború után Ausztriában már egyáltalán nem szokatlan a koalíciós kormányforma. A 70-es évekig hagyományosan a Néppárt és a szociáldemokraták alkottak koalíciót, majd mindkét pártnál megindult a népszerűség csökkenése – fűzte hozzá.

A 2000-es évek után a koalíciós képesség más irányba tolódott el, megjelentek a szélsőséges pártok, amelyek tematizálták a közvéleményt. A legutóbbi képviselői választásokon sikerült ezeknek a pártoknak jó eredményt elérni, viszont a tavasszal kirobbant botrány jelentősen átrendezte az erőviszonyokat.

Több lehetősége nyílik Kurznak

Úgy véli, a mostani választás azért más, mert váratlanul, és felkészületlenül ért több pártot is, ugyanakkor Sebastian Kurznak – aki nagy valószínűséggel megnyeri a választást – több koalíciós lehetősége is nyílik. Három párt közül tud majd gyakorlatilag választani: a szociáldemokraták és a Szabadságpárt, illetve a Zöldek is visszatérnek a közvélemény-kutatások alapján.

Elmondta, ha Kurz és pártja valóban megnyeri a választást, a játszma a hatalomról fog szólni.

„Ez azt jelenti, hogy Kurznak el kell döntenie, ki az, akivel a leginkább tudja majd a Néppárt érdekeit érvényesíteni, és kivel tud stabil kormányzást folytatni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az osztrák kormányzás mindig is a kompromisszumok rendszere volt, és a gazdasági–politikai hatalom elosztásáról szólt” – tette hozzá.

Sebastian Kurznak a legutóbbi felmérések alapján 34 százalék körüli eredményt jósolnak, az esetleges koalíciós partnereknek pedig 21–22 százalék körüli eredményt. „Ez azt jelenti, hogy nem nagyon fogják tudni a kisebb pártok érvényesíteni akaratukat a kormány belül, mert egészen más lenne a hatalommegosztás rendszere” – jegyezte meg.

A kampány középpontjában ismételten nagy szerepet játszik a menekültkérdés.

Kurz határozottan az Európai Unió külső határainak a lezárása mellett foglalt állást, bírálta a spanyol és az új olasz kormányt is, illetve betiltaná az iszlám egyesületeket. Bevezetné továbbá az állampolgársági ismereteket, és akik nem keresztények, vagy nem járnak hittanra, azoknak pedig erkölcstant kellene tanulni az iskolában.

Gyengülhetnek a belső arányok a Néppártban

Gálik Zoltán szerint Kurz egyik legfontosabb fegyvere a Szabadságpárt gyengítése, és a párt retorikai elemeinek az átvétele, amely már a legutóbbi választáson is jellemző volt. „Ezeket nem adták alább most sem, ugyanakkor a 34 százalékos eredmény nem a legjobb a párt szempontjából, mert gyengülhetnek a belső arányok a Néppártban” – fűzte hozzá.

Vasárnap több mint hatmillió, 16 évesnél idősebb választópolgárt várnak az urnákhoz Ausztriában. Előzetes eredmény hétfő hajnalban várható.

hirado.hu - M1