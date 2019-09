Új kampányfilmeket készített az Országos Mentőszolgálat

2019. szeptember 29. 21:04

Két új kampányfilmet is készített az Országos Mentőszolgálat (OMSZ); az egyik a biztonsági öv használatára és a vezetés közbeni telefonálás veszélyeire hívja fel a figyelmet, a másik pedig azt mutatja be, hogyan akadályozzák a betegmozgatást a lépcsőházban hagyott tárgyak – hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.

Két új kampányfilmet is készített az Országos Mentőszolgálat (OMSZ); az egyik a biztonsági öv használatára és a vezetés közbeni telefonálás veszélyeire hívja fel a figyelmet, a másik pedig azt mutatja be, hogyan akadályozzák a betegmozgatást a lépcsőházban hagyott tárgyak – hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.

Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója elmondta, reméli, hogy a mostani két kampány is eléri célját, csak úgy mint a korábbi „segítsdamentőket”-sorozat.

A főigazgató beszélt arról, hogy az utóbbi években nőtt a mentősök megbecsültsége: egy tavalyi lakossági felmérés során 80 százalékos lett bizalmi indexük. A közvélemény-kutatást szeretnék megismételni és elérni a 90 százalékos elismertséget a lakosság körében – mondta.

Ebben ezek a kampányfilmek is segítenek, hiszen a színészek mellett mentődolgozók is szerepelnek a filmekben, de a nagyobb ismertség miatt indították el a Nyitott mentőállomások és a Hősképzés elnevezésű programjaikat is – jegyezte meg.

MTI