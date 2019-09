Korábban még szidta mostani szövetségeit a momentumos Soproni Tamás

2019. szeptember 29. 23:58

„Egy nemzetárulóról van szó, aki hazudott” – ezt mondta még tavaly Gyurcsány Ferencről mostani szövetségese, a momentumos Soproni Tamás, aki jelenleg az ellenzék közös polgármesterjelöltjeként indul Terézvárosban. A szocialistákkal való szövetséget pedig korábban azért zárta ki, mert ahogy fogalmazott, mást gondolnak a világról. Az idézeteket az Origo gyűjtötte össze. A hírportál arra szeretett volna rámutatni, hogy a Momentum politikusa teljesen másként gondolkodott jelenlegi szövetségeseiről akkor, amikor még nem kellett neki a támogatásuk – közölte az M1 Híradója.

„Gyurcsány Ferenc nemzetáruló” – ezt mondta a 2018-as országgyűlési választások előtt a momentumos Soproni Tamás, amikor a terézvárosi tévében arról kérdezték, hogyan hatott rá Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde.

„Nekem a kampány legüdítőbb és legfelemelőbb pillanatai közé tartozik, amikor például Terézvárosban a DK, az LMP, az MSZP, vagy a Párbeszéd akár a Jobbik tagjaival közösen egy asztalhoz ülnek” – ezt pedig most, bő egy évvel előző nyilatkozata után jelentette ki Soproni Tamás, immáron az ellenzék közös, terézvárosi polgármesterjelöltjeként, balján éppen Gyurcsány Ferenc pártjának képviselőjével, a DK-s Gy. Németh Erzsébettel.

Két éve viszont még egészen mást gondolt az MSZP-ről is. Soproni Tamás akkor az ATV-ben arról beszélt, hogy Botka László hiába kérte a kispártokat, így a Momentumot is, hogy ne induljanak külön és álljanak be az országgyűlési választásra az MSZP mögé, a Momentum politikusa akkor még úgy gondolta, hogy ez lehetetlen.

Hogy a szocialistákhoz milyen viszonya volt korábban a Momentumnak, azt jól mutatja egy 2017-ben készült interjú is, amelyben Soproni Tamás trágár kifejezést használva azt fejtegette, hogy a Momentumot nem támogatja sem az MSZP, sem Szabó Pál, a szocialisták volt közlekedési minisztere, akiről egyébként azt sem tudják, hogy kicsoda.

Soproni Tamás most az ellenzék – beleértve a DK-t és az MSZP-t – közös jelöltje a főváros VI. kerületében, miután nyárra végleg megszületett a megállapodás a balliberális pártok és a Momentum között. A szövetségért cserébe a Momentum a 23 kerületből négyben állíthat jelöltet.

Az Origo ennek kapcsán megjegyzi, az ellenzéki megállapodás miatt Soproni Tamás terézvárosi polgármesterjelölt csapatába kétes múltú politikusok és vállalkozók kerültek.

