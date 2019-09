Még mindig történelmi mélypontja körül szédeleg a forint

2019. szeptember 30. 09:51

A forint 335,3-nál jár hétfő reggel az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a péntek esti árfolyammal. A magyar deviza a hétvége előtt újabb történelmi mélypontra esett, most 336,3-nál van a csúcs az euróárfolyamban. Egyelőre nem tudtunk onnan jelentősen eltávolodni, vagyis még mindig az fenyeget inkább, hogy egy kiújuló nemzetközi kockázatkerüléssel mélypontra eshet a forint. A dollár most 306,67-nél jár, míg az angol font most 376,9 forintba kerül.

