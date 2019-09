Kósa Lajos: Karácsony még Gergelynek is alkalmatlan

2019. szeptember 30. 11:15

Főpolgármesterként a főváros nyakára hozná Karácsony Gergely azokat a maffiózókat, akik Zuglóban az ő tudtával működnek, ez viszont senkinek nem lenne jó – mondta a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke a Bayer show című műsorban. Kósa Lajos szerint a baloldali polgármesterek – megválasztásuk után – a magyar törvényeket áthágva migránsokat hoznának a településekre.

Kósa Lajos a Bayer showban emlékeztetett: már három éve, hogy eltűnt Sápi Attila zuglói szocialista képviselő és azóta sem tudja senki, hogy hol van. A politikus azt mondta: Karácsony Gergely tudtával Zuglóban összefogtak a bűnözők a maffiózókkal. Ha pedig megválasztanák főpolgármesternek, akkor ezt a csapatot a főváros nyakára hozná. Az adásban Bayer Zsolt felolvasta Várnai László, volt LMP-s önkormányzati képviselő, a CivilZugló Egyesület elnökének Facebook-bejegyzését, amelyben megerősítette, hogy a szocialista Tóth Csaba többször is megfenyegette a baloldali főpolgármester-jelöltet; erről állítása szerint maga Karácsony mesélt neki többször is. Gergő az elmúlt években kifejezetten tartott Tóthtól, ezért engedett át minden általa is jól ismert korrupciós ügyet, ingatlan eladást, közbeszerzést, parkolást és hallgatott róluk akár a sír – írta Várnai.

Ez is jól mutatja, hogy Karácsony egy gyenge, alkalmatlan és jellemtelen lúzer Kósa Lajos szerint. Hozzátette: Karácsony még Gergelynek is alkalmatlan, ezért hívja mindenki Gergőnek. Kósa Lajos arról is beszélt, hogy szerinte a hazai és európai bevándorláspárti ellenzék közösen mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Magyarországot megtörje, amiért megvédte a határait és nem engedett be migránsokat az országba. A politikus úgy fogalmazott: ha a baloldal polgármesterjelöltjei nyernek októberben, migránsokat hoznának a településekre.

MTI