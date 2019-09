A vártnál is nagyobb az érdeklődés a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása iránt

2019. szeptember 30. 13:30

Az elmúlt három hónapban már több mint 14 ezren igényelték a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását, ami a vártnál is nagyobb az érdeklődést mutat – mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hétfő reggel. Novák Katalin felidézte: 2010 óta a kormány családtámogatási politikája az, hogy a lehető legtöbb eszközzel segítsék a fiatalok életkezdését, a családalapítást, majd a gyermeknevelést. Szeretnék, ha mindenki tudna Magyarországon dolgozni és meg is tudna élni a munkájából akkor is, ha három, négy, öt gyermeket nevel – tette hozzá.

Elmondta, a kormány családvédelmi akcióterve – amely szervesen illeszkedik ebbe a családtámogatási rendszerbe – július elsejével indult, ennek egyik eleme a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása. A program lényege, hogy a három vagy több gyermeket nevelő családok 2,5 millió forintos segítséget igényelhetnek legalább hétüléses új autó vásárlásához, a kocsi árának maximum 50 százalékának erejéig. Az államtitkár közölte: eredetileg úgy számoltak, hogy egy év alatt körülbelül tízezer család fogja igényelni a támogatást, de már az első három hónapban több mint 14 ezren igényelték, vagyis a vártnál jóval nagyobb az érdeklődés. Novák Katalin az M1-en arról beszélt, 2022. december 31-ig biztosan lehetséges a támogatás igénylése, a program működtetésére idén ötmilliárd forintot, jövőre tízmilliárd forintot szántak, de a keret „felülről nyitott”.

Elmondta, a családvédelmi akcióterv különböző elemeit már összesen mintegy 60 ezren vették igénybe, az autóvásárlási támogatás mellett a babaváró támogatás a legnépszerűbb, a visszajelzések szerint ez a két lehetőség éri el a legtöbb családot. Hozzátette: sokan élnek a kibővült családi otthonteremtési kedvezményhez (csok) kapcsolódó kölcsön, valamint a jelzáloghitel-elengedés lehetőségével, jövőre pedig elindul a nagyszülői gyed és négygyermekes anyák szja-mentesége. Az államtitkár kitért arra, a júliusi adatok szerint 31 százalékkal többen kötöttek házasságot, mint egy évvel korábban, ami arra utal, hogy sokan – akik élni szeretnének a babaváró támogatás igénylésével – előrébb hozták a házasságkötésük időpontját, valamint a korábban hezitálók döntését is segítette a családvédelmi akcióterv, ők a támogatásnak köszönhetően bátrabban kötnek házasságot, vállalnak gyermeket.

MTI