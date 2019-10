Orbán: átlagosan 20 ezer forint nyugdíjprémiumot fizetnek novemberben

2019. október 1. 10:44

A nyugdíjprémium átlagos összege 20 160 forint, a nyugdíjkiegészítésé pedig 11 ezer forint lesz idén, a pénzt novemberben egy összegben kapják meg a nyugdíjasok - közölte Orbán Viktor miniszterelnök kedden az Országházban, az Idősek Tanácsa ülésén.

Megjegyezte, a nyugdíjprémium - a nyugdíjasokkal kötött megállapodás alapján - a gazdaság jó teljesítményével, a nyugdíjkiegészítés pedig az infláció mértékével függ össze.



A kormányfő az idősek világnapja alkalmából tartott tanácskozáson emlékeztetett arra is, hogy a nyugdíjasoknak az előző években Erzsébet-utalvány formájában biztosítottak időközönként különböző juttatásokat, idén pedig - miután az Erzsébet-utalvány megszűnt - pénzügyi segítségként rezsiutalványt kaptak.



Arról is beszélt, hogy a családvédelmi akcióterv részeként 2020. január 1-jétől igénybe vehető a nagyszülői gyed. Ezzel kapcsolatban idézett egy olyan felmérést, amely szerint szoros összefüggés van a fiatalok gyermekvállalása és a nagyszülői segítség között, vagyis könnyebben vágnak bele a fiatalok a családalapításba, ha úgy érzik, van mögöttük olyan nagyszülő, akire szükség esetén számíthatnak.



Orbán Viktor hangsúlyozta: az elmúlt egy évben a gazdaság a kormány reményeinek megfelelően, sőt kicsivel a várakozásai fölött teljesített, ami a nyugdíjasoknak is jó hír.

Orbán Viktor miniszterelnök (j2) és Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár (j) érkezik az Idősek Tanácsának ülésére az Országházban 2019. október 1-jén. MTI/Koszticsák Szilárd



A magyar gazdaság bővülése idén minden bizonnyal 4 százalék fölött lesz, az óvatos becslések szerint talán 4,6 százalék is lehet - közölte.



Hozzátette: az európai gazdaság lehetőségei jövőre ugyan szűkebbek lesznek, mint idén, de a magyar gazdaság ezt a következő évben még nem fogja megsínyleni, a kormány ugyanis képes lesz olyan növekedésfenntartó mechanizmusokat elindítani, amelyek 2020-ban is lehetővé teszik a magas növekedést.



Így várhatóan a jövő év második felében is lehet számolni nyugdíjprémium kifizetésével - mondta a miniszterelnök.

MTI