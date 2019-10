Szijjártó: Magyarország érdeke a szabadkereskedelem

2019. október 1. 12:33

Magyarország érdekének nevezte a nyitott világkereskedelmet, a szabadkereskedelmet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter konferencián, kedden Budapesten.

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által szervezett, Inspiring Hungary konferencián a miniszter emlékeztetett rá, hogy októbertől megújul a külföldi befektetések támogatása, a megyék közül 12-ben a támogatás 50 százaléka érhető el készpénzben, 3 megyében csak 25 százalék, másik 3-ban 15 százalék lehet az arány. A munkahelyteremtés már nem kötelező feltétele a támogatás elnyerésének, helyette az új technológia megteremtése is biztosíthatja a jogosultságot. A cél már nem a munkahelyteremtés, hanem a technológiai fejlesztés, a kutatás-fejlesztés erősítése - hangsúlyozta.



A munkát terhelő adók mértékét folyamatosan csökkenteni kell a versenyképesség előmozdítása és a fizetések emelkedése érdekében - tette hozzá.



Szijjártó Péter azt mondta, 2010-ben Magyarország a szakadék szélén állt, 12,5 százalékos volt a munkanélküliség, és 85 százalékos az államadósság. Akkor döntöttek az új gazdaságpolitika bevezetéséről, amelynek kulcseleme az egységes jövedelemadó, egyszámjegyű társasági adó. Átalakították az állami támogatások rendszerét, valamint az ország nyitott gazdasága miatt javaslatot tett a miniszterelnöknek arra, hogy a külüggyel egyesítsék a külgazdaságot. Azóta minden évben rekordot döntött a külkereskedelmi forgalom, ahogy a külföldi befektetések értéke is - hangsúlyozta.



A kereskedelem Németország és a V4-ek között 75 százalékkal meghaladta a német-francia kereskedelmi forgalmat - utalt a régió jelentőségére. Tavaly több ember jött vissza Magyarországra, mint amennyi elhagyta az országot, a vonzó fizetésért van értelme visszatérni, a nettó bérek jelentősen nőttek az elmúlt 9 évben, átlagosan 70 százalékkal - mondta Szijjártó Péter.



Tavaly 98 befektetés mintegy 4,3 milliárd euró értékben érkezett az országba, és 17 ezer új munkahely jött létre. Idén ennél jobbak az adatok, eddig 2,4 milliárd eurónyi befektetés érkezett - jegyezte meg, és hozzátette, hogy az első fél évben nem a német, hanem a koreai cégek fektettek be a legnagyobb mértékben Magyarországon. Az autóipart a gazdaság gerincének nevezte, amelynek kibocsátása a teljes ipari teljesítménynek 29,9 százaléka. Az ágazatban 175 ezren dolgoznak, és az iparág versenyképességét jelzi, hogy a termékek több mint 90 százaléka exportra megy - sorolta a miniszter.



Klaus Mangold, a Knorr-Bremse AG felügyelőbizottságának elnöke, Magyarország gazdasági eredményeit sikertörténetnek nevezte, hozzátette: az elmúlt 5-10 évben hihetetlen ütemű volt az új technológiák bevezetése is.

