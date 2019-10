Díszszemlével ünnepelték Pekingben a hetvenéves Kínai Népköztársaságot

2019. október 1. 13:00

A Kínai Népköztársaság megalakulásának 70. évfordulóján nagyszabású katonai parádét tartottak kedden a kínai főváros, Peking szívében található Tienanmen téren.

Kép: MTI/EPA/Vu Hong

Az eseményen részt vett Hszi Csin-ping kínai elnök, aki a kormányzat több magas rangú tagjával, valamint Csiang Zö-min és Hu Csin-tao korábbi elnökökkel együtt vonult be az egykori császári palota Mennyei Béke Kapujának (Tienanmen) nevezett bejárata fölött húzódó mellvédre, ahol 1949. október 1-én Mao Ce-tung, az ország egykori vezetője kikiáltotta a Kínai Népköztársaságot. A kapuval szemben, amely fölött ma is Mao portréja látható, a több mint 440 ezer négyzetméteres Tienanmen tér fekszik. A térre vezető Csang'an sugárúton csaknem 15 ezer katona és több száz hadi jármű sorakozott fel.



Hszi Csin-ping ünnepi beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a népköztársaság születéséhez, és az elmúlt hetven évben megvalósított fejlődésének. A kínai elnök azt mondta: Kína a békés fejlődés útján marad, folytatja a kölcsönös előnyöket biztosító együttműködések stratégiáját, és további nyitást fog végrehajtani. "Folytatjuk a munkát a világ minden népével annak érdekében, hogy az emberiség közös jövőjét biztosító közösséget alakíthassunk ki" - hangsúlyozta.



A kínai Népi Felszabadító Hadsereg elkötelezett az ország szuverenitásának, biztonságának, a fejlődéséhez kapcsolódó érdekeinek védelme, valamint a világ békéjének fenntartása mellett - fogalmazott Hszi. Szót ejtett Hongkongról is, ahol hónapok óta tömegtüntetések zajlanak: "az előttünk álló úton ragaszkodnunk kell a békés újraegyesülés, valamint az "egy ország, két rendszer", elveihez, és fenn kell tartanunk Hongkong és Makaó hosszú távú virágzását és stabilitását."



Ezután a kínai haderő különböző csapatai vonultak fel. A sort a hadsereg legidősebb és legnagyobb létszámú ágának számító, 1927-ben megalakított szárazföldi erő katonái indították, de elmasíroztak a Mennyei Béke Kapuja előtt egyebek mellett a most bemutatkozó, a stratégiai támogatás biztosítására életre hívott szakasz katonái, akárcsak a félkatonai, fegyveres rendőrség, a kínai ENSZ-békefenntartók, valamint a hadsereg különböző osztagaiban szolgáló katonanők és a női milícia is.



A parádén 160 katonai repülőgépet és 580 hadi felszerelést vonultattak fel. Számos fegyvert első alkalommal mutattak be: a légierők legújabb, Z-20-as típusú helikoptere, a H-6N típusú, hazai gyártású stratégiai bombázó repülőgép, valamint a H-6K típusú, szintén kínai fejlesztésű közepes és hosszú hatótávolságú bombázó is kedden debütált. A legnagyobb szenzációt azonban a Dongfeng 41-típusú, interkontinentális ballisztikus rakéta jelentette, amely egyes szakértői vélemények szerint szinte az Egyesült Államok bármely pontját képes elérni.



A katonai bemutató után mintegy százezer ember, köztük diákok, élmunkások, az 56 nemzetiség képviselői, valamint Kínában élő külföldiek vonultak fel.

MTI