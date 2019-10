Fülöp Attila: a szociális ellátásból az önkormányzatok is kiveszik a részüket

2019. október 1. 14:03

Ma Magyarországon a szociális ellátás nem állami monopólium, abban az állam mellett az önkormányzatok, az egyházak és a civil szervezetek is részt vesznek - jelezte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára kedden Hajdúböszörményben, a megújult önkormányzati szociális szolgáltató központ avatásán.

Fülöp Attila - youtube.com

Fülöp Attila azt mondta, az önkormányzatok a szociális ellátás egyharmadát végzik az országban, ami nagy felelősség. A szociális szférában, a gyermekvédelem területén "hitre, lelkierőre, kitartásra fokozottan szükség van" - fogalmazott.



A Hajdúböszörményben megvalósult beruházás az alapszolgáltatáshoz köthető, arra a szociális szolgáltatások területén kiemelten szükség van - fűzte hozzá, megjegyezve: elsődleges céljuk, hogy a nappali ellátással, az otthoni ellátással minél tovább családi körben maradhassanak az ellátásra szorulók és csak a legvégső esetben szakadjanak el a családtól.



Fülöp Attila szerint a szociális ellátásban is "a helyben jól feltett kérdésekre lehet jó válaszokat adni", ezért is nagy jelentőségű, hogy Hajdúböszörmény önkormányzata a TOP-forrást szociális fejlesztésre használta fel.



Az államtitkár jelezte: a kormány a jövő évi költségvetésben megemelte a szociális normatívákat. Példaként a fogyatékos nappali ellátást említette, ahol a mostani 500 ezer forintról 650 ezerre nő a személyenkénti éves normatíva, ami összesen 40 milliárd forint többletet jelent.



Kiss Attila (Fidesz-KDNP), Hajdúböszörmény polgármestere elmondta, hogy a szolgáltató központot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) elnyert 145 millió forintos költségből újították fel, amihez az önkormányzat további 25 millió forint önrészt biztosított.



A kibővített, felújított, energetikai szempontból is korszerűsített egykori iskolaépületben hatvanegyen dolgoznak - fűzte hozzá a polgármester.



Tasi Sándor, a hajdú-bihari közgyűlés alelnöke elmondta: a jelenlegi európai uniós költségvetési ciklusban Hajdú-Bihar megyében 49,6 milliárd forint TOP-forrásból valósultak meg beruházások, ebből Hajdúböszörmény 3,2 milliárd forintot használt fel.



Töviskes Mária Magdolna, a szociális szolgáltatási központ igazgatója az MTI érdeklődésére elmondta: felújított intézményükben az idősek, demensek nappali ellátását 40 embernek tudják biztosítani, további 40 a szenvedélybetegek és 25 a pszichiátriai ellátottak száma.



Összesen 200 emberre főznek, a házi segítségnyújtás keretében 126, jelzőrendszeres szolgáltatással további 60 embert gondoznak, alkalmi jelleggel 300 családdal állnak kapcsolatban, a tanyagondnoki hálózatban pedig 250 az ellátottak száma - sorolta az igazgató.

