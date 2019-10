Gulyás: nyugodtabb lett a Déli pályaudvar a dízel tolatómozdonyok kitiltásával

2019. október 1. 15:16

Érezhetően javította a Déli pályaudvar környékén élők életminőségét a dízel tolatómozdonyok kitiltása a területről - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden, a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.

A környék fideszes egyéni országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a döntés után rendkívül sok és kedvező visszajelzést kaptak. Gulyás Gergely a MÁV vezérigazgatójának és a XII. kerület polgármesterének is köszönetet mondott a jó együttműködésért, amellyel helyre tudták állítani a késő éjszakák nyugalmát.



A Miniszterelnökség vezetője fontosnak nevezte, hogy a nagy állami cégek mindig reagálni tudjanak a hasonló lakossági észrevételekre.



Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója emlékeztetett, a Déli pályaudvaron évente mintegy 8 millió utas fordul meg, számuk fokozatosan nő, ami egyben több vonatot is jelent. Közölte, naponta 250-270 vonat közlekedik a pályaudvaron, a nyári időszakban azonban ez a szám eléri a 350-et is, vagyis átlagosan majdnem három percenként érkezik és indul egy szerelvény.



A vasúttársaság vezetője elmondta, április 24-től nem alkalmaznak dízel tolatómozdonyakat a Déli pályaudvaron, a kísérlet pedig bevált, mivel azok nélkül is tudják tartani a menetrendet, a környéken lakók pedig nyugodtabban élhetnek.



Homolya Róbert utóbbival kapcsolatban aláhúzta, a MÁV csak akkor lehet sikeres, ha mindenki felé szerethetővé válik.

MTI