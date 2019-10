Átadták az M2-es gyorsforgalmi út bővített szakaszát

2019. október 1. 15:31

Az M2-es gyorsforgalmi út Budapest-Vác közötti szakaszának 2x2 sávos főpályája Göd határában 2019. október 1-jén.

Ezen a napon átadták a forgalomnak az M2-esnek ezt a szakaszát. MTI/Szigetváry Zsolt

Keddtől immár 2x2 sávon közlekedhetnek az autósok Budapest és Vác között azt követően, hogy átadták az M2-es gyorsforgalmi út egy közel 20 kilométer hosszú kibővített, illetve felújított szakaszát.

Mint azt Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára a beruházás ünnepélyes átadásakor hangsúlyozta: Magyarország ambiciózus célja, hogy 2030-ra az Európai Unió öt legjobb országa közé tartozzon.



Ehhez pedig elengedhetetlen a fejlett közlekedési infrastruktúra kialakítása, annak megvalósítása, hogy 30 perc alatt az ország bármelyik pontjáról elérhetővé váljék egy gyorsforgalmi út - tette hozzá a politikus.



Mint elmondta: az elmúlt évek teljesítménye azt mutatja, hogy jó úton járunk, hiszen Magyarország az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasága.



Emlékeztetett arra, hogy 2019 második negyedévében mért 5,2 százalékos növekedés csaknem négyszerese az uniós átlagnak, a beruházási ráta immár meghaladja a 27 százalékot, 2010-hez képest 850 ezerrel többen dolgoznak és a reálbérek hetedik éve töretlenül emelkednek - sorolta az eredményeket a parlamenti államtitkár.



Arról is szólt, hogy 2010 óta immár 6 ezer kilométernyi út újult, illetve újul meg és míg 2010-ben csupán 1277 kilométernyi gyorsforgalmi út volt elérhető, ma már több mint 1500 kilométernyi utat használhatnak a családok - mondta Schanda Tamás.



Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, Pest megye 4. számú választókerületének országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy Magyarország jó úton jár és már a váciak, illetve a dunakesziek is.



Kiemelte, hogy a kibővített út, több mint 250 ezer ember mindennapi életét könnyíti meg, immár biztonságban közlekedhetnek a családok a korábban balesetveszélyes szakaszon, továbbá a fejlesztés nyomán új beruházások valósulhatnak meg, új munkahelyek jöhetnek létre a térségben.



Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, Pest megye 5. számú választókerületének képviselője úgy vélekedett, hogy a kibővült útszakasz lehetővé teszi, hogy még élhetőbbek legyenek a magyar családok mindennapjai és az emberek több időt töltsenek szeretteikkel és még inkább hozzáférjenek a kultúrához.



Mert nincs erős ország, erős családok, erős gazdaság és erős kultúra nélkül - mondta a politikus.



Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbízottja a 2010 előtti Magyarországot egy 2x1 sávos úthoz hasonlította, ahol mindenki kénytelen volt lassan menni, mert lassan haladt a kocsisor elején haladó autó, előzni meg senki nem mert.



Viszont 2010-ben - folytatta - egészen más fokozatra kapcsolt az állam, ezért felgyorsult, immár 2x2 sávon halad az ország fejlesztése.



Adjunk gázt, folytassuk így a munkát - mondta a kormánymegbízott.



A közel 33 milliárd forint értékű beruházás a Széchenyi 2020 Program keretében, az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásával valósult meg.



A fejlesztés keretében 2 új csomópont, 1 új fél csomópont és 5 új híd épült, illetve felújítottak 14 meglévő hidat. Közel 3 kilométernyi zajárnyékoló falat létesítettek, 10 kilométer hosszan beton terelőfalakkal választották el a két útpályát. Továbbá 6 kilométer hosszan vízzáró réteggel burkolták az árkokat a vízbázis védelme érdekében és 4,5 hektárnyi véderdő telepítésére is sor került.



A beruházást a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a Strabag konzorciuma valósította meg.

MTI