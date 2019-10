Palkovics: az elmúlt 10 évben 600 kilométer vasúti pályát korszerűsítettünk

2019. október 1. 16:39

Magyarországon az elmúlt tíz évben mintegy 600 kilométer vasúti pálya korszerűsítése és 300 kilométer vasútvonal villamosítása történt meg, felújítottak állomásokat, fejlesztették a gördülő állományt, új villamos mozdonyokat szereztek be, motorvonatokat vásároltak és a MÁV saját fejlesztésben 20 vasúti kocsit gyártott - sorolta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kedden a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület 2019 Magyar Vasút konferenciáján, Budapesten.

A miniszter hangsúlyozta, a vasút hozzájárul a magyar gazdaság növekedéséhez, köztük a rekordokat döntő turizmus teljesítményéhez, eljuttatja a dolgozókat a munkahelyükre, szerepet játszik a környezetterhelés csökkentésében.



Hozzátette: az árufuvarozás fontos az alapanyagok szállításában, a konténerek továbbításában, az autóipari gyártók is élnek a vasúti szállítás lehetőségével, és megjegyezte, hogy Debrecen térségében az észak-nyugati gazdasági övezet fejlesztése vasútfejlesztésről is szól.



Palkovics László elmondta, a mostani európai uniós fejlesztési ciklusban Magyarországon 1500 milliárd forintot fordítanak vasútfejlesztésre, várhatóan a következő uniós fejlesztési időszakban is lesz majd 1500-2000 milliárd forint forrás erre a célra. Megjegyezte, ezen kívül a kormány saját forrást is ad a vasút fejlesztésére.



Az innovációs és technológiai miniszter szólt arról is, hogy a 2030-ig tervezett vasúti stratégiát a tárca hamarosan véglegesíti. Rámutatott arra, hogy a dokumentumban fontos elem a vasúti hálózatok fejlesztése, a Budapest és a magyar nagyvárosok közötti vasúti összeköttetés megerősítése, a magyar és a környező országok fővárosai közötti vasúti kapcsolat kialakítása.



A miniszter kiemelte, a Budapest-Belgrád vasútvonal megépítése gazdaságpolitikai jelentőségű lesz, a beruházás kivitelezése hamarosan megkezdődik, megvalósulása lehetővé teszi, hogy Magyarország részese legyen a Kína és Európa közötti árufuvarozásnak.



A szaktárca vezetője hangsúlyozta, a magyar vasút az innovációban részt kíván venni, példaként említette, hogy megvizsgálják a vasúti próbapálya kialakításának lehetőségét, továbbá erősítik a vasúti szakterület oktatását.



A konferencián stratégiai partnerségei megállapodást írt alá Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, valamint Homolya Róbert, a Hungrail elnöke.



Az együttműködés célja, hogy minél jobb minőségű, szakmai szempontból megalapozott szabályok szülessenek, a vasúti ágazat jövőjét befolyásoló stratégia végrehajtásának segítése, a vasúti ágazat versenyképességét érintő szabályozás, a vasúti személyszállítási fejlesztése, a vasúti ágazati innovációs kapacitás növelése, a hazai logisztikai elosztó központ szerepének növelése, a mellékvonali hálózat fejlesztése, az eljutási idő csökkentése, a menetrendszerűség növelése, a vasúti digitalizációs keretterv megvalósítása.



A vasúti szakma jelölésére az idén a Hungrail elismerését, a Sipos István díjat a nemrégiben elhunyt Kukely Márton, a MÁV volt vezérigaztója, a CER Cargo Holding magyar magánvasút cégcsoport vezérigazgatója, a Hungrail ellenőrző bizottságának elnöke posztumusz kapta.



MTI