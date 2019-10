Ciklonok örvénylenek, megnövekszik a felhőzet, Sopronnál zivatar

2019. október 1. 18:16

A mediterrán térségben anticiklon található, ami arrafelé napos, nyáriasan meleg időt eredményez, sokfelé még kánikula van 29, 34 fokos csúcshőmérséklettel. Szokatlan módon Izland térségében is magasnyomás helyezkedik el, azonban ott már nincs ennyire meleg, egész nap 10 fok alatt marad a hőmérséklet. Kontinensünk északi és keleti tájain ciklonok örvénylenek, így arrafelé változékonyabb az időjárás: többfelé esik az eső, és nagy területen erősen felhős, illetve borult az ég. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 8 és 15 fok között alakul, ennél hidegebb csak a hegyvidéki területeken van.

A Brit-szigetek felett ugyancsak ciklon örvénylik. Ennek melegfrontja a Benelux-államokon át Franciaországig, hidegfrontja pedig a francia és spanyol partok mentén húzódik. Abban a térségben is felhős, gyakran csapadékos az idő, a vastagabb felhőzet a melegfront előtt, az Északi-tengeren és Nagy-Britannia felett terül el. Ennek a ciklonnak a hidegfrontja gyorsan mozog, szerda estig eléri a Kárpát-medencét is, az átmeneti napsütést tehát újra felhős, esős idő váltja fel.

Várható időjárás az ország területén szerda estig: kedden, illetve éjszaka még általában derült vagy kissé felhős lesz az ég, és csapadék sem valószínű. Szerdán a délelőtti órákban északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható eső, zápor, szórványosan zivatar is kialakulhat. A keleti országrészben napközben még többórás napsütésre készülhetünk, és ott határozott felhőzet-növekedésre, illetve csapadékra is inkább csak estétől számíthatunk. Kedden a déli, délnyugati, majd szerdán az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, helyenként erős széllökések. Kedden Sopron térségében, szerdán pedig zivatarok környezetében akár viharos lökések is lehetnek.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 16 fok között alakul, de a szélvédett tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet a hajnal.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 19 és 27 fok között valószínű, az ország déli és keleti tájain mérhetjük a magasabb értékeket.

MTI