Johansson: rendkívül fontos a dublini menekültügyi szabályok reformja

2019. október 1. 18:59

Rendkívül fontos célként határozta meg a megállapodást az úgynevezett dublini menekültügyi szabályozás reformjáról keddi európai parlamenti (EP-) meghallgatásán Ylva Johansson leendő uniós belügyi biztos.

A svéd politikus az EP belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi szakbizottsága (LIBE) előtt hangsúlyozta, hogy ez az Európai Unión belül szabad mozgást lehetővé tevő schengeni rendszer működésének teljes körű helyreállítása érdekében is elengedhetetlen lenne, márpedig az számára prioritásnak számít.



"Senki nem lenne nálam boldogabb, ha sikerülne feloldanom a bénultságot az ügyben" - fogalmazott, hozzátéve, hogy ehhez új javaslatokra van szükség, miután eddig minden megoldási kísérlet kudarcot vallott a tagállamok közötti egyetértés hiánya miatt.



Kijelentette ugyanakkor, hogy mandátuma első száz napjában nem áll szándékában új tervezeteket benyújtani, először meg kívánja hallgatni a kormányok álláspontját.



"Nehéz ügy, de a kudarc egyszerűen nem opció" - szögezte le, aláhúzva, hogy a legális és biztonságos migrációs csatornák létrehozása is a megoldás részét képezi.



Ylva Johansson beszélt az elutasított menedékkérők hatékonyabb visszaküldésének, az áttelepítések fokozásának, továbbá az embercsempész-hálózatok felszámolásának szükségességéről is.



Támogatásáról biztosította a Földközi-tengeren felvett bevándorlók ideiglenes elosztási mechanizmusáról négy EU-ország között nemrég megkötött máltai egyezséget, mondván, az elvezethet egy állandó megoldáshoz. Továbbá azon véleményének is hangot adott, hogy az életmentés a bírálók érveivel szemben nem számít ösztönző tényezőnek az Európába irányuló migrációt illetően.



Több képviselő sérelmezte a részletek és a vízió hiányát bizonyos témákban, például a terrorellenes harc, a tisztességes tehermegosztás, illetve a határbiztonság terén.



A szakbizottsági koordinátorok 24 órán belül értékelik a meghallgatást.



A szociáldemokrata politikusnak Ursula von der Leyen, a novemberben hivatalba lépő Európai Bizottság megválasztott elnöke a belügyi portfóliót szánja, a tervek szerint a hatáskörébe tartoznak majd egyebek mellett a határvédelemmel, a schengeni övezettel és részben a bevándorlással kapcsolatos kérdések is.



