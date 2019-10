Bocskor Andrea: a kisebbségek védelmének hangsúlyosabb képviselete

2019. október 1. 19:10

Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő, az Európai Parlament (EP) kulturális és oktatásügyi bizottságának frissen megválasztotta alelnöke szerint a pozíció betöltése által a kisebbségek védelmének hangsúlyosabb képviseletére nyílik lehetősége az EP szakbizottságában.

Kép: karpathir.com

A képviselő azt követően nyilatkozott, hogy az Európai Parlament kulturális és oktatásügyi bizottsága (CULT) keddi ülésén 15 támogató szavazat mellett, 10 ellenében és 5 tartózkodás mellett negyedik alelnökének választotta.



A képviselő magyar újságíróknak adott nyilatkozatában hangsúlyozta: "megkaptuk, ami jár nekünk", ugyanis az alelnöki pozíció járt az Európai Néppártnak (EPP) és járt a Fidesz-KDNP magyar EP-delegációjának.



Mint elmondta, munkája során továbbra is tenni kíván azért, hogy a kisebbségi nyelvek és a kisebbségi kultúra fejlesztése napirenden maradjon az oktatási bizottságban.



Tájékoztatása szerint a szavazást megelőzően nélkülözhetetlen egyeztetésekre volt szükség, ugyanis az EP-s szakbizottság alelnöki pozíciójáról folytatott eljárást politikai síkra terelték, utalva arra, hogy a szavazás kétszer is elhalasztották. Az uniós parlament előző ötéves ciklusában alelnökként kifejtett munkája azonban bizonyítékul szolgál arra, hogy alkalmas annak betöltésére - tette hozzá Bocskor Andrea.



A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja az MTI-hez eljutatott közleményében úgy fogalmazott, hogy "a bevándorláspárti magyar ellenzéki EP-képviselők elszomorító, és végül kudarcot valló áskálódása ellenére" választották a szakbizottság alelnökévé a kárpátaljai magyar képviselőt.



A Fidesz-KDNP képviselői a májusi európai választáson elért rekordgyőzelemnek köszönhetően több fontos európai parlamenti tisztség betöltésére szereztek jogot. Bocskor Andrea az elmúlt öt évben is sikerrel töltötte be ezt a tisztséget - tették hozzá.



Az Európai Parlament szakbizottságai négy magyar képviselőt már alelnökökké választottak július közepén tartott alakuló ülésükön.



Deutsch Tamás fideszes képviselő a költségvetés-ellenőrző bizottság (CONT) negyedik alelnöke lett, Gál Kinga fideszes képviselőt a biztonság- és védelempolitikáért felelős szakbizottság (SEDE) második alelnökének választották, Ujhelyi István szocialista képviselő az EP közlekedéssel és idegenforgalommal foglalkozó szakbizottsága (TRAN) harmadik alelnökének nevezték ki, Winkler Gyulát, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) EP-képviselőjét pedig a nemzetközi kereskedelemért (INTA) felelős szakbizottság második alelnökének választották.



A képviselők több szakbizottság esetében is őszre halasztották az alelnökökről szóló szavazást, így mások mellett Hidvéghi Balázs (állampolgári jogi, belügyi bizottság, LIBE) fideszes EP-képviselő alelnöki jelöléséről is. Trócsányi László fideszes EP-képviselő uniós biztosjelöltsége végett visszalépett az EP alkotmányos ügyekkel foglalkozó bizottsága (AFCO) alelnöki jelölésétől.



Az Európai Néppárt frakciója a közeljövőben új fideszes jelöltet állít az Alkotmányügyi Bizottság alelnöki pozíciójára, és ezt követően kerülhet sor a szakbizottsági szavazásra az alelnöki tisztségről.

MTI