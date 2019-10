Schmit: nincs tervben egységes európai uniós minimálbér

2019. október 1. 22:53

Nincs tervben egységes európai uniós minimálbér, miután túl nagyok a gazdasági különbségek a tagállamok között - közölte keddi európai parlamenti (EP-) meghallgatásán a munkahelyteremtésért felelős biztosnak jelölt Nicolas Schmit.

A luxemburgi szociáldemokrata politikus az EP foglalkoztatási és szociális szakbizottsága előtt leszögezte, hogy nem áll szándékában európai keretet létrehozni a minimálbérekre vonatkozóan, viszont azon fog dolgozni, hogy a minimálbér összegét fenntartható, átlátható és kiszámítható módon állapítsák meg a tagállamokban, azokban is, amelyekben még nincs erről szóló szabályozás.



int mondta, a minimálbérek nem lehetnek azonosak EU-szerte, azonban bizonyos minimális kritériumszinteket kell meghatározni, figyelembe véve a helyi megélhetési költségeket, illetve folyamatosan egyeztetve a tagállamokkal és az érintett szereplőkkel.



Az Eurostat adatai szerint a huszonnyolc tagállamból jelenleg huszonkettőben van érvényben minimálbér, amely míg Bulgáriában például 286 euró, addig Luxemburgban 2071 euró havonta.



"A konvergencia erősítésén kell dolgoznunk. Ha jogi keretet fogadunk el a minimálbéreket illetően, annak szélesebb körű hatása lesz a fizetésekre nézve" - mondta Schmit.



A biztosjelölt beszélt a lakhatási szegénység problémájáról is. Rámutatott, hogy noha a kérdés a tagállami hatóságok hatáskörébe tartozik, szerinte az EU pozitív szerepet játszhatna a szociális lakások építését célzó beruházások előmozdításában.



Továbbá érintette egyebek mellett a gyermekszegénység és a különböző társadalmi csoportok munkaerőpiaci integrációjának kérdését is.



"Tisztességes Európára, fenntartható gazdaságra van szükség, amelyben központi helyet kapnak a szociális jogok" - jelentette ki.



A szakbizottsági koordinátorok 24 órán belül értékelik a meghallgatást.

MTI