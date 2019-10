Nehéz dolog a jogállamisági teljesítményeket összemérni

2019. október 2. 10:06

Antti Rinne finn miniszterelnök és Orbán Viktor kormányfő közös sajtótájékoztatója (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Közös cél a jobb Európa építése – mondta Antti Rinne finn miniszterelnök Budapesten, miután Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyalt. A finn kormányfő úgy vélte, az uniós pénzek felhasználásának feltételeként kell figyelembe venni a klímaváltozás elleni intézkedéseket és a jogállamiság elvének betartását is. Utóbbival kapcsolatban hozzátette: kiegyensúlyozott és jogilag világos eszközre van szükség.

Orbán Viktor rámutatott, hogy nehéz dolog a jogállamisági teljesítményeket összemérni, van például olyan jogintézmény, amely Magyarországon létezik és a jogállamiság alapja, Finnországban ugyanakkor nincs, de ez nem azt jelenti, hogy a finnek egy gyengébb jogállamot alkotnának.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, „nem javaslom, hogy odajussunk Európában, hogy egyik miniszterelnök vagy bármely tisztségviselője az uniónak egy másik országba ellátogat, hogy megmossa a fejét jogállamiságügyben, mert akkor sok minden lesz, de európai egység nem”.

Jól sikerült megbeszélés zajlott

Várakozások felett alakult a finn és a magyar miniszterelnök találkozója, az előzmények alapján elmondható ugyanis, hogy ridegebb légkör jellemezte a két politikus viszonyát – fogalmazott Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. A sajtótájékoztatón elhangzottak alapján egy jól sikerült megbeszélés zajlott le a felek között, ám a nézetkülönbségekben nem sikerült megegyezésre jutniuk – tette hozzá. Kiemelte, hogy egy újabb öt év előtt áll az Európai Unió, ezért egy őszinte és tiszta beszédnek kell elkezdődnie azzal kapcsolatban, hogy mit és hogyan akarunk tenni Európa jövője érdekében. A vélemények és az elképzelések azonban még mindig szerteágazóak, és a mérleg inkább a nyugati elképzelés felé billen, amely szerint továbbra sem tudják elképzelni, hogy egy más irányú együttműködés vegye kezdetét.

Pócza István hangsúlyozta, ezen mindenképp változtatni kell, és szerinte november 1-ig, a következő Európai Bizottság megalakulásáig van esély arra, hogy a kiindulási pontokat kissé befolyásolni lehessen. Emlékeztetett, abban Antti Rinne és Orbán Viktor is egyetértett, hogy egy jobb öt évet szeretnének az Európai Unió életében.

Önuralomra van szükség

Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője Orbán Viktor tusnádfürdői beszédéből idézett, amikor a kormányfő a jogállamisági kérdésekkel kapcsolatban arról beszélt, „önuralomra és jó idegrendszerre lesz szükségünk a következő időszakban”.

Úgy véli, a hétfői találkozó ezt a magatartást igazolja vissza, Orbán Viktor megfelelő higgadtsággal próbálta meg a finn miniszterelnök számára is egyértelművé tenni, attól, mert a két ország politikai, kulturális és jogi dimenziói eltérnek, még nem szükséges beleavatkozni a szuverenitási kérdésekbe Magyarország esetében.

Arról is beszélt, hogy Finnország az elmúlt időszakban kormányválsággal küzdött, amelynek következtében új választásokat írtak ki a nyáron. Szerinte érdekes helyzet állt elő, mert ugyan a szociáldemokraták nyertek 17,7 százalékkal, és csak két tizedes különbséggel előzték meg a jobb szélső irányzatot (17, 5), mégis ötpárti koalíciós kormány alakult. Ez is azt mutatja, hogy a finn politikai rendszer meglehetősen instabil helyzetben van – jelentette ki Tóth Erik.

Hangsúlyozta, ennek ellenére december 31-ig mégis arra kell számítani, hogy a soros elnökséget képviselő Finnország továbbra is napirendi ponton tartja majd a jogállamisági kérdéseket Magyarországgal szemben.

Ellenzéki politikusokkal is találkozott Antti Rinne

Mielőtt a finn miniszterelnök találkozott volna Orbán Viktorral, több ellenzéki politikust is megbeszélést folytatott. Karácsony Gergely zuglói polgármesterrel és Dobrev Klárával, a DK európai parlamenti képviselőjével is találkozott. Gyurcsány Ferenc felesége videót is feltöltött a találkozásról közösségi oldalára, amelyben kijelentette, azon dolgozik, hogy a civil szervezetek közvetlenül pályázhassanak az uniós forrásokra. Azt is elmondta, hogy az EU-nak kellene döntenie arról, mely szervezet kaphat és melyik nem ebből az uniós forrásból.

Pócza István ennek kapcsán elmondta, arról van szó, hogy egyik oldalról elvennének pénzeket egyes tagállamoktól, a másik oldalon pedig civil szervezeteknek nyújtanának támogatást. Ez azt jelentené, hogy a civil szervezeteket érdekeltté tennék abban, hogy rosszat mondjanak a saját országukról annak érdekében, hogy minél több pénzt kapjanak. Így az ország kevesebbet kapna, de ezek a szervezetek profitálnának, és sokkal nagyobb pénzösszegek fölött rendelkeznének.

hirado.hu - Kossuth Rádió