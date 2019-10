Nem sok jóval kecsegtet Timmermans utódja

2019. október 2. 14:55

Meghallgatták szerda délelőtt az Európai Parlamentben a belga Didier Reynderst, aki az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság igazságügyi biztosa lehet majd. A belga rendkívül átfogó portfóliót kaphat kézhez november elsején, amelybe az Európa-szerte sokat vitatott jogállamisági ügyek is beletartoznak.

A liberális Reynders – aki korábban is Frans Timmermans munkájának folytatását ígérte – kilátásba helyezte, hogy tovább viszi a szerződések hetes cikkelye alapján jelenleg is zajló jogállamisági eljárásokat. Ez két tagállamot, Magyarországot és Lengyelországot érint. A magyar esetben a belga biztosjelölt azt is hangoztatta: meg kell engedni az Európai Parlamentnek, hogy érveit a Tanács előtt is bemutassa. ( Az EP által, a Sargentini-jelentés alapján indított eljárás jelenleg a Tanács előtt zajlik, az első tárgyalási fordulót szeptember közepén tartották. A Szerk.)

Utóbbit az EP liberális-baloldali része régóta szeretné elérni, viszont a magyar kormány hallani sem akar róla. Varga Judit jelenlegi igazságügyi miniszter még korábban, uniós ügyekért felelős államtitkárként ezt úgy fogalmazta meg: az EP-nek a Sargentini-jelentés tárgyalásakor már volt alkalma véleményt alkotni a kérdésben.

A Reynders-meghallgatáson egyébként a jelölttel szembeni korrupciós ügyek is visszaköszöntek. Az egykori belga miniszter bár ezeket már a bevezetőjében elutasította, az egyik független EP-képviselő mégis odavetette neki: hogy lehet az, hogy nem is mérlegelte a visszalépést, ugyanis igen magas rangú uniós pozícióról és súlyos vádakról van szó.

Judi Tamara (Brüsszel)

