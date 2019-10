Állami gyászszertartással búcsúztatnák Karel Gottot

2019. október 3. 16:59

Mécsesek és virágok Karel Gott cseh táncdalénekes prágai otthona bejárata előtt 2019. október 2-án. (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)

Nemzeti gyásznappá nyilvánítanák a popénekes temetésének napját Csehországban és állami gyászszertartással búcsúztatnák Karel Gottot – közölte Andrej Babis cseh miniszterelnök egy szerdai rendkívüli kormányülést követően.

A sajtótájékoztatón a kormányfő elmondta, hogy a tervek megvalósításához még szükség van a Gott család beleegyezésére.

Babis szerint a hivatalos állami gyászszertartásnak a prágai vár Szent Vitus-székesegyháza adhatna otthont.

„Jelenleg a család válaszára várunk, hogy ez megfelelne-e számukra, valamint hogy az elhunyt mit szeretett volna” – mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy a szertartás dátuma még nincsen kitűzve, és nem bocsátkozna találgatásokba arról, hogy milyen más helyszínek kerülhetnek még szóba.

Karel Gott temetésének napjára állami gyászt is hirdetne a cseh kormány, amely a minisztériumokat és egyéb közintézményeket is felkérte, hogy aznapra eresszék félárbocra a nemzeti lobogókat és ugyanerre szólította fel a regionális és városi vezetőségeket is.

Csehországban utoljára Václav Haveltől, az utolsó csehszlovák és az első cseh köztársasági elnöktől, drámaírótól és emberi jogi harcostól búcsúztak hivatalos állami gyászszertartással 2011. december 23-án. Szintén az elhunyt államfő volt az utolsó, akinek tiszteletére háromnapos nemzeti gyászt hirdetett ki a cseh kormány.

A 80 éves Karel Gott családja körében, álmában hunyt el kedd éjszaka prágai otthonában. A sztár szeptember közepén jelentette be, hogy akut leukémiában szenved, 2016 óta küzdött súlyos betegségekkel.

Gott volt a leghíresebb cseh popénekes, csaknem 300 lemezt adott ki, több tízmillió példányt adtak el belőlük a világon.

hirado.hu - MTI