Karácsony ma Brüsszelben Timmermansnál mószerolta Tarlóst

2019. október 3. 18:06

Karácsony: az EU növeli a települések által közvetlenül elérhető forrásokat

A novemberben hivatalba lépő Európai Bizottság növelni kívánja a települések által közvetlenül elérhető forrásokat, amelyeket nem politikai alapon, hanem programok alapján fognak szétosztani - számolt be csütörtöki brüsszeli találkozóiról Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt.

Karácsony elmondta, hogy többek között Frans Timmermansszal, a brüsszeli testület klímavédelemért felelős leendő alelnökével is tárgyalt, akit biztosított arról, hogy Budapest a helyhatósági választás után az eddiginél jobban ki fogja venni a részét az éghajlatváltozás elleni küzdelemből.

Hangsúlyozta, hogy a fővárosnak át kell gondolnia a klímastratégiáját, magabiztosabb célokat kellene kitűzni, fejleszteni kellene a tiszta energiaforrásokat, de jelenleg valójában épp ellenkező irányú változások zajlanak a véleménye szerint.

Karácsony Gergely megjegyezte, az elmúlt öt évben Zugló nagy erőfeszítéseket tett a közvetlenül pályázható közösségi források kihasználása érdekében, jelenleg kilenc ilyen projekt zajlik a kerületben, ezeket a lehetőségeket azonban jelentős mértékben bővíteni kellene, már csak a szubszidiaritás elve miatt is, minthogy az önkormányzati szint sok területen jobb partner, mint a kormányzati.

Beszélt emellett a lakhatási válság megoldásának fontosságáról is. Mint mondta, Budapesten különösen súlyos probléma az ingatlanárak emelkedése, ezért bérlakás-építési programra van szükség, ez egyúttal a gazdaság számára is előnyös lenne. Hozzátette, ezzel párhuzamosan az energiahatékonyságot is javítani kellene, egyrészt a kibocsátás-csökkentés, másrészt a fűtésszámlák leszorítása érdekében.

Karácsony Gergely találkozott a munkahelyteremtésért felelős uniós biztosnak jelölt Nicolas Schmittel, valamint Karl-Heinz Lambertz-szel, a Régiók Bizottságának elnökével, Szergej Sztanisevvel, az Európai Szocialisták Pártjának (PES) elnökével, Iratxe García Pérezzel, a szociáldemokrata európai parlamenti (EP-) frakció vezetőjével, illetve az Eurocities nevű szervezet főtitkárával.

A Párbeszéd politikusa úgy vélekedett, hogy látogatásának egyik tanulsága, hogy ha az ember keresi a kapcsolatot a döntéshozókkal, akkor fontos ajtók megnyílnak, csak kopogtatni kell. Végezetül hozzátette, az európai értékeket jobban hangsúlyozó városvezetést kívánna megvalósítani Budapesten.

MTI