Erdély: túlharsogta a román népzene a Szent Mihály-templom miséjét

2019. október 4. 08:58

„A megalázás magasiskolája”... Keserű szívvel búcsúztak el vasárnap este két évre a Szent Mihály-templomtól a kolozsvári katolikusok: a belső felújítási munkálatok elkezdése előtti utolsó szentmisét túlharsogta a Főtérről beszűrődő román népzene. Történt ez annak ellenére, hogy a városháza írásban megígérte: a Kolozsvári Napok ideje alatt semmi nem fogja háborgatni a liturgiát.

Kép: FB

És annak ellenére is, hogy Romániában bűncselekmény az egyházi szertartások megzavarása. „Teljesen kisemmizve, megalázva érezzük magunkat” – kommentálta a polgármesteri hivatal eljárását a Maszolnak Kémenes Lóránt Zoltán főesperes-plébános.

A történtek előzménye, hogy idén hivatalos kolozsvári városnapok egybeestek az évszázados hagyományú búcsúünneppel és a római-katolikus plébánia által az idén első alkalommal megszervezett Szent Mihály napokkal. A Szent Mihály-templomban vasárnap 18-tól tartott egyházi búcsús szentmisével egy időben egy román népzenei fesztivál zajlott a Főtéren, a Kolozsvári Napok keretében, a polgármesteri hivatal szervezésében.

A katolikus hívek abban a tudatban léptek be vasárnap este a Szent Mihály-templomba, hogy ezt a következő két évben nem tehetik meg, mert a felújítási munkálatok miatt a hajlékot bezárják. Így voltaképpen kettős értelemben is „búcsús” szentmisére érkeztek. És keserű szívvel távoztak a liturgia végeztével, mert – mint az alábbi felvételen is hallható – a Kolozsvári Napok főtéri rendezvénye szinte ellehetetlenítette az egyházi szertartás méltóságteljes megtartását. „Amikor bevonultunk a szentmisére, még teljes hangerővel bömbölt a román népzene.

Ezután elcsendesedett, de utána folyamatosan beszélt valaki a főtéri színpad mikrofonjába, ami nagyon behallatszott. Később ismét teljes hangerővel dübörgött a zene. Amikor az orgona kísérte az énekeket, én az orgonaszóból semmit nem hallottam, csak a becsukott ajtókon is átszűrődő zajt. A szentmise elején és a végén is kértem a jelenlévőket, hogy igyekezzünk kizárni mindazt, ami nem idevaló, és hagyjuk meg magunknak azt a benső hangot, arra próbáljunk figyelni. Ez nem tudom, hogy kinek sikerült” – számolt be a Maszolnak Kémenes Lóránt Zoltán főesperes-plébános.

A katolikus lelkész azért is megbotránkoztatónak tartja a történteket, mert a polgármesteri hivatal pozitív választ adott arra a szeptember 20-án iktatott írásbeli kérésére, hogy szeptember 29-én 18 és 19 óra között ne zavarják meg a Szent Mihály-templomban tartott szentmisét a Kolozsvári Napok rendezvényei. A válaszában Emil Boc polgármester arról biztosította a főesperest, hogy a városnapok programját a kérésének megfelelően módosították. Kémenes Lóránt Zoltán elmondta, személyesen is járt ebben az ügyben a városházán, ahol Oláh Emese alpolgármesterrel tárgyalt, aki a köztéri eseményekért felelős igazgatóval, Călin Fornával egyeztetett.

„A városházi illetékes eleinte azt hangoztatta, hogy csak fél óra csendet tudnak szavatolni. Én azt mondtam, hogy igyekszünk a legszűkösebb időkeretbe beleférni, megértjük, hogy zajlanak a Kolozsvár Napok, de azért ők is lássák be, hogy az az egy óra a minimumok minimuma. Végül a tárgyalásaink után megkaptuk az írásos megerősítést, miszerint biztosítják a csendet a liturgia teljes időtartama alatt. Mi pedig fölszusszantunk, hogy hű de jó!” – idézte fel a főesperes.

maszol.ro