Tűzharc a Romvárosban

2019. október 4. 09:06

Dinamikus mozzanattal zárult a román-magyar közös békefenntartó zászlóalj Wise Foresight 2019 elnevezésű, két hetes gyakorlata október 2-án, kedden, az újdörögdi romvárosban.

Kép: Kálmánfi Gábor/honvedelem.hu

Az elképzelt forgatókönyv alapján paramilitáns csoportok vették be magukat az újdörögdi romváros épületeibe. A magyar-román békefenntartó zászlóalj kijelölt századának feladata az ellenséges erők felszámolása volt. A katonák, a BTR-ek hathatós tűztámogatásával, épületről-épületre haladva küzdötték le az ellenséget.

Tóth István ezredes, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsokhelyettese szerint a katonák az elmúlt két hétben igen kemény kiképzést kaptak, ennek is köszönhető, hogy sikeres műveletet hajtottak végre az utolsó napon. Elmondta, hogy mivel ez a gyakorlat már közel húsz éves múltra tekint vissza, a két haderő között igen jó az együttműködés. Kiemelte: a katonák feltűnően gyorsan sajátítják el egymás harceljárásait, ami ebben a mozzanatban is megfigyelhető volt. Természetesen a két hét során a kiképzési feladatok mellett jutott idő olyan programokra is, melyek még inkább összekovácsolták a két nemzet katonáit.

A gyakorlat végén a felsorakozott állomány előtt Sándor Zsolt dandártábornok, a Magyar Honvédség Parancsnokság törzsfőnökének műveleti helyettese, valamint Nicolae Tonu dandártábornok, a román hadsereg szárazföldi haderőnemi parancsnokhelyettese mondtak köszönetet a katonáknak a kiválóan végrehajtott gyakorlatért, és a magas szintű közös együttműködésért.

Kálmánfi Gábor

honvedelem.hu