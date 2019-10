Kokainnal kereskedtek Nógrádban

2019. október 4. 10:00

Kábítószer-kereskedelem miatt vádat emeltek egy 45 éves és egy 38 éves Nógrád megyei férfi ellen, aki hosszabb ideje kokaint terített lakókörnyezetében - közölte A Nógrád megyei főügyész pénteken az MTI-vel.

Kép: pixabay.com

Bóna Gyula elmondta: a vád szerint az idősebb férfi huzamosabb ideje foglalkozott drogkereskedelemmel. A továbbértékesítésre szánt, 0,7 grammos kiszerelésű kokaint 18 ezer forintért vásárolta és húszezerért értékesítette, az egygrammos csomag eladási ára pedig 25 ezer forint volt.



A főügyész közölte: a férfi egyszerre csak száz-kétszáz grammnyi kokaint rendelt, hogy csökkentse a lebukás veszélyét, és a továbbértékesítésre négy-öt embert foglalkoztatott. Nekik vagy személyesen adta át a drogot, vagy hétvégén a postaládájukba dobta, majd begyűjtötte a befolyt pénzt.



A vádlott egy-egy új szállítmány minőségét kifejezetten erre a célra beszervezett ismerőseivel ki is próbáltatta - tette hozzá.



A most letartóztatásban lévő férfi tavaly március 8. és június 13. között 144 gramm kábítószert adott el, ennek a hatóanyag-tartalma 62,56 gramm volt, ami meghaladja a jelentős mennyiség alsó határát.



A férfi vádlott-társa közreműködésével is több fogyasztónak juttatott el kábítószert.



A Nógrád Megyei Főügyészség az ügyben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozta

MTI