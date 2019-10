Új migrációs rendeletet készített az olasz külügyminiszter

2019. október 4. 10:07

Az Olaszországban tartózkodó illegális bevándorlók kitoloncolásának felgyorsítását szolgálja Luigi Di Maio olasz külügyminiszter, a kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetőjének nevével jegyzett új migrációs rendelet, amelynek részleteit pénteken mutatják be Rómában.

Luigi Di Maio - irishtimes.com

Luigi Di Maio egy csütörtök esti tévéműsorban jelentette be, hogy az olasz diplomácia vezetőjeként migrációs intézkedéseket dolgozott ki a szintén M5S-tag igazságügyi miniszterrel, Alfonso Bonafedével közösen.



"A megoldás nem az, hogy mindenkit befogadunk" - hangoztatta Luigi Di Maio. Kifejtette, hogy a szeptemberben Máltán - Franciaország, Németország, Málta és Olaszország között - elért megállapodás lefektette az Olaszországba érkező migránsok európai szétosztásának tervét, de akik Olaszországban maradnak, azok sem "rekedhetnek itt örökre", "a szétosztás nem a végleges megoldás". Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi olaszországi gyakorlat szerint két évig is eltarthat, amíg elbírálják, hogy egy adott személy jogosult-e a menekültstátuszra, vagy illegális bevándorlónak minősül.



Az olasz külügyminiszter elmondta, hogy rendeletével 4 hónapra kívánják csökkenteni a menekülteljárás idejét, ennyi idő alatt el kell dönteni, hogy valaki Olaszországban maradhat-e, vagy haza kell toloncolni.



Luigi Di Maio úgy vélekedett, a kitoloncolások felgyorsításával a migránsoknak "azt az üzenetet küldjük, hogy ne jöjjenek Olaszországba, ha erre nincsen joguk".



Sajtóértesülések szerint a miniszteri rendelet az Olaszország által biztonságosnak tartott országok számát is meg akarja emelni, hogy még több államba lehessen visszaszállítani az illegális bevándorlókat. A tizenhárom biztonságos ország közt Tunézia, Marokkó, Algéria, Szenegál, Szudán, Banglades, Nigéria, Eritrea, Srí Lanka és talán Egyiptom is szerepel.



A biztonságosnak tartott államok számát egy 2013-as európai direktíva értelmében minden tagország önként módosíthatja, ahogyan ezt korábban már másik tizenhat EU-tagállam meg is tette.



Luigi Di Maio bejelentette, hogy a következő napokban Tunéziában elkezdi a kétoldalú kitoloncolási megállapodások megerősítését. A Tunéziával jelenleg érvényes megállapodás hetente legfeljebb nyolcvan tunéziai hazaszállítását teszi lehetővé, de ez nem rendszeres.



Hivatalos adatok szerint Olaszországban csak az illegális bevándorlóknak fenntartott táborokban több mint 100 ezren vannak. A többi - ennél is nagyobb létszámra becsült - illegális bevándorló menhelyeken, az utcán vagy elfoglalt épületekben él.

MTI