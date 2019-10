Botránysorozat tépázza Botkát

2019. október 4. 10:31

A szegedi önkormányzat rendezvényszervező cégénél ütlegeltek egy dolgozót, aki rögzítette az elcsattanó pofonokat, bár nem ő volt az első áldozata a kampánynak, aki verést kapott



Hangfelvétel miatt van botrány Szegeden is, ahol Karácsony Gergelyhez hasonlóan Botka László is hallgat. De a szegedi polgármester néma az őt szolgáló trollhadsereg ügyében is.

Rejtélyes trollhadsereg segíti Szegeden Botka László kampányát.

Kép: MH/Hegedüs Róbert



Egy kiszivárgott hangfelvétel alapján Botka László városi rendezvényszervezője, a Tisza Expo Zrt. többségi tulajdonosa, Szilágyi István többször is felpofozta egyik kolléganőjét, és azt mondta neki fenyegetőleg, „nem te vagy az első, akit megverek”. A felvételen jól hallatszik, ahogy a szegedi szocialista polgármesterének embere nemcsak szavakban gyalázza a hölgyet, de konkrétan ütlegeli is.

Erre reagálva a szegedi Fidesz közleményt adott ki, amelyben tűrhetetlennek és megengedhetetlennek nevezte a hangfelvétel által rögzített erőszakos hangnemet. „Most már minden szegedi tudhatja, a szervezett szocialista maffia mit művel Szegeden: azt hiszik, ők mindent megengedhetnek maguknak, azt hiszik, ők mindent megtehetnek. Ha úgy tartja kedvük, ledózerolják a Mars téri piacot, tönkretéve tucatnyi családot, kisvállalkozókat forgatnak ki a vagyonukból, VIP-parkolójegyeket osztogatnak egymásnak ingyen. Köztörvényesek, sikkasztók, nőverők – ez a szocialista maffia Szegeden. Pont olyanok, mint a zuglói maffiabaloldal, akik legszívesebben egymást is elásnák – írja közleményében a Fidesz.

A botrányos ügyben megszólalt a Fidesz szegedi polgármester-jelöltje, Nemesi Pál is, aki felszólíttotta Botka Lászlót, hogy foglaljon állást az ügyben, határolódjon el „udvari beszállítójától”, egyben azonnal mondjon fel minden szerződést annak cégével. Nemesi Pál szerint nem engedhető meg az, hogy nőverők városi alkalmazása mocskolja be Szeged nevét. Botka László nem reagált érdemben a városi rendezvényszervezővel kapcsolatos felszólításokra.

A szegedi szocialista polgármester adós maradt a tényleges válasszal azzal a sajtóértesüléssel összefüggésben is, amely szerint városi cégek dolgozóikat arra kényszerítették, hogy a baloldali városvezetés trollhadseregeként Fidesz és Nemesi Pál ellenes bejegyzéseket írjanak internetes fórumokon. A Szeged.ma portál beszámolója szerint több százas nagyságrendben érkeznek a „semmiből” a szegedi online térbe az ilyen típusú online bejegyzések.

A lap szerint egy, a szerkesztőségükben jelentkező bejelentőnek köszönhetően kiderült, hogy a rejtélyes Fidesz ellenes internetes bejegyzés tömeg mögött egy a baloldal által megszervezett trollhadsereg áll. A szegedi lapnál ugyanis jelentkezett, egy az SZKT-nál dolgozó férfi, aki azt állítja, a munkahelyén a Botka párti bejegyzések írására kényszerítették őt.

Vincze Viktor Attila

magyarhirlap.hu