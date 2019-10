Maruzsa: rendben megtörtént a tankönyvek pótrendelése

2019. október 4. 12:03

Rendben lezajlott a tankönyvek pótrendelése, október 1-jéig 614 ezer könyvet, illetve munkafüzetet rendeltek az iskolák 642 millió forint értékben - közölte Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár pénteken Budapesten.

Az államtitkár a sajtótájékoztatón emlékeztetett: augusztusban 13 millió tankönyvet szállítottak ki több mint négyezer iskolába 11,2 milliárd forint értékben.



Az intézmények a pótrendeléseket a tanulók tavasztól szeptember 1-jéig történt iskolaváltása miatt adták le. Ezeket a tankönyveket már kiszállították, illetve a napokban szállítják ki - tette hozzá Maruzsa Zoltán.



Az államtitkár kitért arra is: az elmúlt hetekben három kiadó teljes tankönyv-portfólióját is felvásárolta az állam. Közülük a legnagyobb a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Croatica kiadója, amelytől 171, többnyire kis példányszámú, a nemzetiségi oktatásban használt tankönyvet vettek meg.



Hozzátette: a közeljövőben is terveznek még néhány kiadóvásárlást.



Azt mondta: az idei tankönyvrendelésben 85 százalék fölötti volt az állami kiadású tankönyvek aránya, és a kormánynak nem célja a 100 százalék elérése. Az idegen nyelvű - különösen az angol - tankönyveknél számítanak a nemzetközi nagy kiadók jelenlétére.



Megerősítette, hogy 2020-tól már nemcsak az 1-től 9-ik évfolyamon tanuló, hanem valamennyi, a köznevelésben tanuló diák ingyen kapja majd a tankönyvet.



Az ingyenes tankönyvek biztosítására az ideinél 2,8 milliárd forinttal több, 13,9 milliárd forint áll rendelkezésre a költségvetésben.



Beszámolt arról is: a következő tanévtől a minisztérium közvetlenül a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel (Kello) számolja el a tankönyvek árát, így az iskoláknak csak a tankönyvrendeléseket kell leadniuk. Ezzel jelentősen csökken a bürokrácia - jegyezte meg.



MTI