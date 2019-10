Bártfai-Mager: az állami vállalatok járuljanak hozzá a gazdasági növekedéshez

2019. október 4. 12:09

Az állami vállalatok "ne vigyenek, hanem hozzanak", azaz járuljanak hozzá a gazdasági növekedéshez, a versenyképességhez, Magyarország regionális és nemzetközi gazdasági szerepének erősítéséhez! Ez nem valósulhatna meg az állami vállalatok együttműködése, közös munkája nélkül - hangsúlyozta Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter pénteken a MÁV Zrt. és az MVM Zrt. együttműködési megállapodásának aláírása alkalmából Budapesten.

Bártfai-Mager Andrea - MTI/Cteglédi Zsolt

A tárca nélküli miniszter jelenlétében Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója és Kóbor György, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója együttműködési megállapodást írt alá, amelynek célja az eddig is jól működő kapcsolat erősítése, bővítése az innováció és kutatás-fejlesztés, a szakképzés, valamint a villamosenergia-szolgáltatások területén.



A tárca nélküli miniszter hangsúlyozta, azon dolgoznak, hogy az állami vagyongazdálkodás hatékony legyen, állami vagyongyarapodás következzen be, és valamennyi állami cégnél érvényesüljenek az egységes portfólió-kezelési elvek.



Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy olyan állami vagyongazdálkodási rendszert hoztak létre, amely bizonyítja, az állam is tud jó gazda lenni - jelentette ki Bártfai-Mager Andrea.



Bártfai-Mager Andrea felidézte, hogy a nemzeti vagyongazdálkodásban jelentős változás történt 2010 után. Az elmúlt kilenc évben a közvagyon gyarapítása, ésszerű és gazdaságos hasznosítása lett az elsődleges cél, míg korábban a nemzeti vagyon felélése, kiárusítása volt a jellemző.



Fontosnak nevezte, hogy az állami vállalatok minél több együttműködési lehetőséget találjanak, ezért folyamatosan arra ösztönzik őket, hogy osszák meg tapasztalataikat, keressék meg a lehetséges együttműködési pontokat, aknázzák ki a szinergia lehetőségeket.



A stratégiai vagyon és az állami közszolgáltatás szempontjából két meghatározó vállalat ismerte fel az együttműködésben lévő előnyöket, a MÁV-csoport az ország legnagyobb munkáltatója, infrastruktúrája és szolgáltatása meghatározza a mindennapokat, épp úgy, mint az MVM, amelynek működése lefedi a teljes hazai energetikai rendszert. A két társaság a jövőben együttműködik a szakemberképzésben, a kutatás-fejlesztés területén, villamosenergetikai kérdésekben, egyben elkötelezik magukat olyan kulturális, oktatási tevékenységek mellett is, amelyek érintik a települések, a helyi közösségek életét - mondta Bártfai-Mager Andrea.



Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte, a két társaság között több olyan szinergia is van, amelyre érdemes építeni. Mindkét társaság jelentős infrastruktúrával rendelkezik, eszközállományuk nemzetgazdaságilag is jelentős, sok munkavállalót foglalkoztatnak. A közlekedést és az energetikai szektort összeköti az elektromos közlekedés is - tette hozzá.



Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója fontosnak nevezte a fenntarthatósági szempontok érvényesülését, és utalt arra, hogy a MÁV-csoport az egyik legtöbb ipari energiát felhasználó cég az országban, a társaságcsoport 2018-ban vontatási célra több mint 900 gigawattóra (GWh), egyéb célra több mint 170 GWh energiát fogyasztott el.

MTI