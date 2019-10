Ausztriában 15 évet kapott a szíriai migráns, aki megfojtotta volt barátnőjét

2019. október 4. 12:23

Tizenöt éves börtönbüntetéssel sújtották azt a szíriait Ausztriában, aki januárban Bécsújhelyen megfojtotta volt barátnőjét, a 16 éves Manuelát. Az ítélet nem jogerős.

A 20 éves menedékkérő öt éve él Ausztriában. 2016-ban ismerkedett meg Manuelával, akivel másfél éven át alkottak egy párt. Tavaly nyáron a lány szakított vele, ő azonban nem tudott belenyugodni ebbe; folyamatosan követte, augusztusban pedig bántalmazta és zaklatta is volt barátnőjét.



A lány családja feljelentést tett, mire a hatóság ideiglenes távoltartást rendelt el. A férfi ennek ellenére sem hagyta békén a lányt; január 13-ára virradó éjszaka - amikor Manuela a barátaival szórakozni indult - ismét a nyomába eredt. Kérdőre vonta, azonban ismét visszautasítást kapott. A lány hajnal 6 óra körül hazaindult. A férfi követte, majd az Anton Wodica parkban rátámadt, és megfojtotta. A halál beálltát követően meggyalázta a holttestet, majd a bozótban elrejtette.



A lány édesanyja nem sokkal 8 óra előtt keresni kezdte gyermekét; a volt barátot is felhívta, ő azonban tagadta, hogy tudomása lenne az áldozat hollétéről. A holttestet nem sokkal 10 óra előtt az édesanya barátnője találta meg. A menedékkérőt még aznap őrizetbe vették.



A vádlottat gyilkosság, halotti nyugalom megzavarása, szexuális zaklatás és testi sértés miatt ítélték el. A büntetés megkezdése előtt pszichiátriai kezelésre utalják, és egy mentális zavarokkal küzdő jogsértők számára létesített intézménybe szállítják. A szakértő ugyanis megállapította, hogy kombinált személyiségfejlődési zavarokkal küzd, ezért veszélyes lehet környezete számára.



A gyilkos - akit erőszakcselekmények miatt már korábban is felelősségre vontak - a bíróság előtt semmilyen megbánást nem tanúsított, az ítéletet tudomásul vette.



MTI