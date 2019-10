Deutsch: Soros embere polgármesterekkel telepíttetné be a migránsokat

2019. október 4. 14:58

Polgármesterekkel akarja végrehajtatni a migránsok betelepítését Frans Timmermans, a bevándorláspárti baloldali erők vezetője, aki Magyarországon is ezt tervezi - mondta Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

Deutsch Tamás - deutsch.fidesz-eu.hu

Úgy fogalmazott: Frans Timmermans csütörtökön Brüsszelben "eligazítást" tartott Karácsony Gergelynek, "a bevándorláspárti ellenzék" főpolgármester-jelöltjének.



Deutsch Tamás szerint Timmermans egy nyíltan bevándorláspárti politikus, aki a "leghajmeresztőbb" bevándorláspárti elképzeléseket képviseli, Soros György "első számú szövetségese" Brüsszelben, "nem Hollandia európai uniós biztosa, hanem Soros György biztosa az Európai Bizottságban". Rendszeresen személyesen egyeztet Soros Györggyel, így tett például a legutóbbi ENSZ-közgyűlésen is, New Yorkban, szokás szerint zárt ajtók mögött - jegyezte meg.



Frans Timmermans a "Soros-terv", különösen az illegális migránsok kötelező kvóta szerinti betelepítésére vonatkozó elképzelés lelkes támogatója, "többek között ezért is akadályoztuk meg, hogy ő legyen az új Európai Bizottság elnöke" - mondta a fideszes politikus.



Kifejtette: Timmermans pénzelvonással sújtaná a migránsok betelepítését megtagadó országokat, azokat a tagállamokat, városokat, önkormányzatokat viszont, amelyek hajlandók befogadni illegális migránsokat, uniós fejlesztési pénzekkel jutalmazná.



Látható - folytatta -, hogy "töretlen lendülettel keresik Sorosék (...), főleg az illegális migránsok befogadását elutasító országokban, azokat a bevándorláspárti polgármestereket, települési vezetőket, akik hajlandóak a migránsok betelepítésére", és ezért EU-s forrásokat ígérnek nekik.



Deutsch Tamás ennek alapján különösen nagynak tartja az október 13-i önkormányzati választás tétjét: szavai szerint ugyanis ha bevándorláspárti ellenzéki polgármesterek kerülnek a magyar települések élére, akkor ők teljesítenék Sorosék elképzeléseit, és a magyar városokba is betelepítenének migránsokat.



A Timmermans-Karácsony-találkozót az EP-képviselő úgy értékelte: az egy bevándorláspárti megállapodás előkészítése volt, hogy utat nyisson annak, hogy Budapestre is illegális bevándorlók százait, ezreit vagy még többeket telepítsenek be.



"Ennek a magyar polgárok számára elképesztő veszélyt jelentő elképzelésnek ellent fogunk állni" - jelentette ki Deutsch Tamás.

MTI