Markáns frontzóna, néhol havazik, ex-hurrikán, gomolyfelhők

2019. október 4. 16:50

Európa keleti részén egy észak-dél irányba hosszan elnyúló markáns frontzóna húzódik. Miközben a Balkán-félsziget tágabb térségében az eső és zápor mellett zivatarok is kialakulnak, addig a Kárpátok magasabban fekvő részein, illetve Oroszország északnyugati tájain síkvidéken néhol havazik is. Bár a hullámzó front előoldalán még igen enyhe az idő - a Fekete-tenger nyugati partvidékén 28, 29 fokot is mérnek -, mögötte már jóval, általában 10 fokkal hűvösebb levegő árasztja el Északkelet-, Közép-, és Délkelet-Európát. A front mögött az átmeneti nyomásemelkedés miatt nyugodtabb és szárazabb az idő, azonban a Brit-szigeteket már elérte a korábban Lorenzo névre keresztelt ex-hurrikán, amely a nyugati partok mentén felhősebb és csapadékosabb időt okoz. A Kárpát-medencét szombat estig egy sekély ciklon, illetve annak meleg-, majd hidegfrontja éri el. A hétvége első napján a felhős ég mellett többfelé számíthatunk csapadékra.

Várható időjárás az ország területén szombat estig: pénteken általában gomolyfelhős időre készülhetünk, de főként az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében lehetnek felhősebb körzetek is. Számottevő csapadék nem valószínű. Estétől nyugat felől felhősödés kezdődik, és éjszaka az északi, északnyugati tájakon már gyenge eső, záporeső előfordulhat. Szombaton az erősen felhős vagy borult ég mellett többfelé, nagyobb mennyiségben az északi országrészben kell esőre, záporra számítani, a Nyugat-Dunántúlon esetleg zivatar is kialakulhat, majd késő délután nyugat felől már vékonyodik, szakadozik a felhőzet. Kezdetben a déli szelet kísérhetik Sopron térségében élénk, esetleg erős széllökések, majd szombaton délután egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira fordul a szél, estétől megerősödik, néhol viharossá fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, de néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Egy-egy helyen talajmenti fagy is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 10 és 17 fok között várható, délen lesz a legenyhébb az idő.

MTI