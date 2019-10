Nacsa Lőrinc: Salgótarjánnak változásra van szüksége

2019. október 4. 17:16

Salgótarjánnak változásra van szüksége, mert a jelenlegi szocialista vezetés a kormánnyal szembeni ellenállásra rendezkedett be ahelyett, hogy a salgótarjáni embereket és érdekeiket képviselné - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője a városban tartott pénteki sajtótájékoztatóján.

Nacsa Lórinc - hirado.hu

képviselő úgy fogalmazott, Fekete Zsolt (MSZP-DK-Tarjáni Városlakó Egyesület) polgármester nem képes az együttműködésre és a párbeszédre a kormánnyal, és ennek az itt élők isszák meg a levét.



Ki kell mondani, hogy a gazdasági lendülettel, a Magyarországra érkező óriási beruházásokkal, és a kormányzati fejlesztési lehetőségekkel érdemben nem tudott élni a városvezetés, pedig a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett a város támogatásáért, "de helyben járás, elutasítás és alkalmatlanság volt a válasz" - tette hozzá.



Nacsa Lőrinc bírálta, hogy a város vezetője nem építi a határon túli kapcsolatokat, nem keresi a partnerséget Budapesten, "helyette Fekete Zsolt Brüsszelbe jár eligazításért".



Mint mondta, pár héttel ezelőtt Gyurcsány Ferencné és a szélsőségesen bevándorláspárti Frans Timmermans vendégeként járt Brüsszelben Fekete Zsolt. Itt az idő, hogy egyenesen válaszoljon, azért volt Brüsszelben, hogy a migránsok betelepítéséről egyeztessen? - firtatta Nacsa Lőrinc. Vajon közvetlen forrásokat ígértek neki, ha befogadja a bevándorlókat? - folytatta kérdéseit.



Nacsa Lőrinc azt mondta, mivel a magyarok többsége nemet mondott a betelepítésre, és a kormány is határozottan elutasítja a bevándorlást, a brüsszeli bevándorláspártiak most az ellenzéki vezetésű városok polgármestereihez fordultak.



A KDNP politikusa azt mondta, hogy Fekete Zsolték inkább támogatnák a bevándorlást, mint a helyi cigány közösséget, "hiszen több alkalommal, dokumentumokból is egyértelműen kiderült, hogy felháborító módon beszélnek a roma lakosságról, lenézik a roma lakosokat, miközben érdemi segítséget nem adtak nekik az elmúlt években".



Nacsa Lőrinc szerint választani lehet, és az egyik választás a Brüsszelből utasításokat kapó, alkalmatlan, és a várost nem fejlesztő jelölt, a másik választás az együttműködő, párbeszédre alkalmas, konkrét tervekkel rendelkező mérnök.



A Fidesz-KDNP Szabó Csabát támogatja, aki felkészült, elkötelezett salgótarjáni, határozott elképzeléseivel a várost fejlődő pályára tudná állítani - mondta.

MTI