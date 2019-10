Hír TV: "Karácsony jelöltjei egy drogpartin a lopásaikról vallanak"

2019. október 4. 17:53

Közpénzek ellopásáról, önkormányzati pénzek visszaosztásáról beszél Lackner Csaba kispesti ellenzéki önkormányzati képviselő a Magyar Nemzet és a Hír TV birtokába jutott képi és hangfelvételeken.

Az mno.hu-n pénteken közzétett cikk szerint a szocialista politikus a többi között olyan állításokat fogalmaz meg, hogy "aki az önkormányzati politikában nem keres évi százmillió forintot, az hülye. És az is igaz, hogy aki jól csinálja, az igazából nem a büdzséből veszi el, hanem olyan emberekkel köt szerződést, meg olyan eladások vannak, ahonnan a külső vállalkozóktól jön vissza".

A videofelvételen az is látható, ahogy Lackner Csaba (MSZP-DK-EGYÜTT-PM) épp egy "kólának" nevezett fehér port tartalmazó zacskót tart egy ventilátor elé, hogy kiszárítsa az anyagot, amelyet később egy tányéron kezd el kiporciózni bankkártyája segítségével.

Azt írták: a politikus "meglepő állításokat" tesz képviselőtársáról, Kránitz Krisztiánról (MSZP-DK-EGYÜTT-PM) is. Arról beszél, hogy tavaly a kerületben felvettek 1,2 milliárd forintnyi hitelt, úgy, hogy 2017-ről volt majdnem 800 millió forint tartalékuk. Ez mind a "Krinyón" (Kránitz Krisztiánon) keresztül ment, "senki nem sajnálta tőle" - mondta a felvételen Lackner Csaba, aki Kránitz Krisztián vagyonát 200-250 millió forintra taksálta.



A Magyar Nemzet az általa megszerzett dokumentumok alapján azt írta, a szocialista politikus az eltitkolt pénzből egyebek mellett egy nyaralót vásárolt Spanyolországban.



Kitértek arra, Lackner Csaba a saját vagyoni helyzetét is elemzi a felvételeken. "Ahhoz, hogy például én azt a pénzt, amit megkeresek most havonta, ahhoz nekem legalább 8-9 vagy kb. 10 40-50 négyzetméteres újépítésű ingatlanomnak kellene lenni, hogy a kiadásokból azt a havi bevételt tudjam fedezni. Azért mondjuk 8-9-10 lakás azért az nem kevés, akárhogy is nézzük, akár 300-400 millió forintra is rúghat, nem? Ahhoz, hogy te mondjuk egy másfél millió forintot mindenfajta munka nélkül beszedjél" - idézték a politikus szavait.



A hangfelvételeken szó esik Gajda Péter (MSZP) polgármester vagyonosodásáról is, Lackner Csaba azt állítja, ő "szintén jól keresett a külső vállalkozóktól visszacsorgatott pénzekből".



A felvételen elhangzik: Lackner Csaba a mostani választáson a XIX. kerület 7. számú választókerületében indul. Támogatói között van az MSZP, a DK, a Párbeszéd és a Momentum is. Lackner Csaba jelenleg a kerület várospolitikai és városüzemeltetési bizottságának elnöke, s ő vezeti a Közpark Nonprofit Kft. felügyelőbizottságát is - tették hozzá.



A Hír TV tudósítása szerint Lackner Csaba és Kránitz Krisztián is a kerületvezető "bizalmasa", együtt járnak síelni és heti rendszerességgel focizni. A kispesti szocialisták is közös baloldali jelöltként indulnak a közelgő önkormányzati választáson. Gajda Péter XIX. kerületi polgármester a Karácsony Gergely vezette ellenzéki tömörülés jelöltje - mondták.

MTI