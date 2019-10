Irán: szabadon engedik a Teheránban őrizetbe vett orosz újságírónőt

2019. október 4. 18:16

Hamarosan szabadon engedik a Teheránban őrizetbe vett Julija Juzik orosz újságírónőt - jelentette be Abbász Muszavi iráni külügyi szóvivő pénteken, miután a nap folyamán az üggyel összefüggésben bekérették az orosz külügyminisztériumba Irán moszkvai nagykövetét.

Julija Juzik - wiadomosci.onet.pl

Az iráni tisztségviselő - akit a Ria Novosztyi orosz hírügynökség idézett - hangsúlyozta: Julija Juzikot azért vették őrizetbe, hogy "magyarázattal szolgáljon" egy sor kérdésre.



Andrej Ganenko, a teheráni orosz nagykövetség sajtóattaséja ugyanakkor elmondta, hogy a diplomáciai képviseletet egyelőre még nem tájékoztatták az újságírónő szabadon engedéséről.



Ganenko korábban arról számolt be, hogy Juzik szeptember 29-én érkezett Teheránba egy magánmeghívásra. Ismeretlen okból a határőrség elvette útlevelét a repülőtéren, majd október 2-án szállodájában őrizetbe vették. Az orosz sajtóattasé hozzátette, hogy Juzik nem tájékoztatta az orosz nagykövetséget útlevele elkobzásáról, "bár férje és lánya szerint számított rá, hogy bizonyos problémákba fog ütközni".



Juzik anyja szerint a lányát az izraeli szakszolgálatokkal való együttműködéssel gyanúsították meg.



Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő pénteki Facebook-bejegyzésében közölte: bekérették az orosz külügyminisztériumba Irán nagykövetét az újságírónő őrizetbe vétele miatt.



Mehdi Szanai misszióvezetőt Zaharova szerint a történtek körülményeinek operatív tisztázása és az orosz állampolgár jogainak védelme céljából hívták be.



A TASZSZ orosz hírügynökség azt írta, hogy Juzik a Komszomolszkaja Pravda című bulvárlap rosztovi tudósítói irodájának és az orosz Newsweek hetilap riportere volt. 2003 óta írói és oknyomozói tevékenységet is kifejtett, Könyvet adott ki Allah menyasszonyai és Beszlani szótár címmel. Első alkotását kilenc idegen nyelvre lefordították.

MTI