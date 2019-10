Az E.ON vételi ajánlatot tett az Elmű és az Émász részvényeire

2019. október 4. 18:23

Nyilvános vételi ajánlatot tett az E.ON Hungária Zrt. az Elmű Nyrt. és az Émász Nyrt. részvényeire - tette közzé a két társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján pénteken.

A Budapesti Elektromos Művek (Elmű) Nyrt. arról tájékoztatta részvényeseit és a piaci szereplőket, hogy pénteken kézhez vette az E.ON Hungária Zrt.-nek az Elmű valamennyi részvényese számára tett, nyilvános vételi ajánlatát, amely a társaság által kibocsátott, egyenként 10 000 forint névértékű, névre szóló törzsrészvények megvásárlására irányul. Az ajánlati ár 34 585 forint részvényenként.

Az Elmű azt is bejelentette, hogy az E.ON Hungária megszerezte a társaság egyenként 10 000 forint névértékű, névre szóló törzsrészvényeinek 27,25 százalékát.



Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató (Émász) Nyrt. szintén arról tájékoztatott, hogy pénteken kézhez vette az E.ON Hungária Zrt.-nek az Émász valamennyi részvényese számára tett, nyilvános vételi ajánlatát, amely a társaság által kibocsátott, egyenként 10 000 forint névértékű, névre szóló törzsrészvények megvásárlására irányul. Az ajánlati ár 31 701 forint részvényenként.



Az Émász azt is bejelentette, hogy az E.ON Hungária megszerezte a társaság egyenként 10 000 forint névértékű, névre szóló törzsrészvényeinek 26,83 százalékát.



A közlemények szerint az Elmű és az Émász igazgatóságának az ajánlatokkal kapcsolatban független pénzügyi tanácsadó értékelését kell beszereznie, valamint ki kell kérnie a társaságnál dolgozó munkavállalók képviselőinek véleményét is.





Az ajánlattevő az ajánlatot jóváhagyásra benyújtotta a Magyar Nemzeti Bankhoz, a jegybank a jóváhagyásáról 10 munkanapon belül hoz döntést - áll a közleményben.



A két társaság papírjaival a BÉT standard kategóriájában kereskednek. Az Elmű részvényeinek utolsó ára csütörtökön 32 000 forint volt, az elmúlt egy évben a legalacsonyabb ára 26 200, a legmagasabb 33 200 forint volt. Az Émász utolsó ára csütörtökön 27 800 forint, az elmúlt egy évben minimuma 23 800, maximuma 28 200 forint volt.

MTI