Lengyelek ezrei búcsúztatták Varsóban az elhunyt Kornel Morawieckit

2019. október 4. 20:37

Lengyelek ezrei búcsúztatták Varsóban pénteken, a temetés előestjén az elhunyt Kornel Morawieckit, az egykori lengyel Harcoló Szolidaritás legendás alapítóját, a szejm korelnökét.

Kornel Morawiecki - wiadomosci.gazeta.pl

Kornel Morawiecki hétfőn, hetvennyolc éves korában súlyos betegség következtében hunyt el. A kétnapos gyászszertartások péntek délben a szejm dísztermében kezdődtek, ahol az elhunyt koporsója előtt a politikusok lerótták tiszteletüket több más állampolgár jelenlétében. Köztük volt Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő, Kornel Morawiecki fia is. A miniszterelnök apja halála miatt a hét folyamán a temetés napjáig megszakította a jövő vasárnapi parlamenti választást megelőző kampányát.



A szejm épületéből péntek este több ezren gyászmenetben kísérték Kornel Morawiecki koporsóját a belvároson át a katonai székesegyházba, ahol az éjjeli halottvirrasztást követően szombat délben gyászmisét mutatnak be. Kornel Morawieckit szombat délután állami temetés keretében a Powazki nemzeti sírkert katonai temetőjében helyezik örök nyugalomra.



Kornel Morawiecki a hamarosan befejeződő jelenlegi kormányzati ciklusban független parlamenti képviselőként dolgozott. A jövő heti parlamenti választáson a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) szenátorjelöltjeként indult volna.



A lengyelek bátor antikommunista harcost tiszteltek benne, aki a konspirációs tevékenység során fizikus képzettségét is találékonyan alkalmazta. Morawiecki 1968-ban kapcsolódott be a lengyel ellenzéki mozgalomba, 1982-ben létrehozta a Harcoló Szolidaritás nevű antikommunista szervezetet, mely az 1981-ben föld alá kényszerített Szolidaritás független szakszervezettől eltérően nem részleges engedményeket, hanem egyenesen a nemzeti függetlenséget akarta kivívni.



A Harcoló Szolidaritás tüntetéseket szervezett, jelentős számú szamizdat kiadványt nyomtatott. Kiadtak magyar nyelvű röplapokat is, amelyeket a szervezet futárai Magyarországra csempésztek.



A kommunista belbiztonság (SB) üldözte Morawieckit, sokáig bujkált. 1987-ben letartóztatták, és emigrációba kényszerítették. Néhány hónap elteltével titokban visszatért Lengyelországba.



Bírálta az 1989-es kerekasztal-tárgyalásokat, melyeket a Szolidaritás és a kommunista rendszer képviselői közötti paktumnak tekintett. Hiányolta a kommunizmussal történő teljes szakítást és a következetes elszámolást.



A rendszerváltás után Szabadságpárt néven saját tömörülést alapított, mely nem jutott be a parlamentbe. A parlamenti padokba a legutóbbi, 2015-ös választás nyomán került, a Kukiz´15 jobboldali mozgalom listájáról.



Szeptember végén Andrzej Duda elnök a legmagasabb lengyel állami kitüntetést, a Fehér Sas Rendet adományozta Morawieckinek. Orbán Viktor idén márciusban a Magyar Érdemrend Középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést nyújtotta át neki a Magyarország iránti szolidaritása és következetes kiállása, valamint a magyar-lengyel politikai kapcsolatok erősítését szolgáló tevékenysége elismeréseként.

MTI