Bakondi: hosszú távon számolni kell a migráció súlyos következményeivel

2019. október 4. 22:59

Hosszú távon is számolni kell a migrációval, annak súlyos politikai, biztonsági következményeivel - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

Bakondi György - MTI/Koszticsák Szilárd

Bakondi György hozzátette: bizonyos képviselőcsoportokhoz tartozók folytatni akarják azt a politikájukat, amelynek része a migránsvízum, az, hogy a politikai menekültek és a gazdasági bevándorlók között nem szabad különbséget tenni, s állampolgárságot is adnának a bevándorlóknak.



Azzal kapcsolatban, hogy az olasz kormány az állampolgárságot is megadná a bevándorlóknak, Bakondi György megjegyezte, az állampolgársággal együtt szavazati jogot is kapnának az emberek, így ez hosszú távú politikai következményeket jelent.



A főtanácsadó azt mondta: egyre több jel utal arra, hogy a Görögországban lévő bevándorlók nem akarnak visszamenni Szíriába, hanem el akarnak indulni Európa felé.



Ezért az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek sürgős intézkedéseket kell tennie annak érdekében, hogy Görögország betöltse azt a szerepet, amelyet eddig nem töltött be: azt, hogy az illegális bevándorlókat tartsák távol a kontinenstől - jelentette ki Bakondi György.

MTI