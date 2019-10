Ismét a slágerlisták élén a Beatles Abbey Road című albuma

2019. október 5. 11:46

Megjelenése után ötven évvel ismét visszatért a slágerlisták élére a Beatles együttes Abbey Road című albuma.

A másik utolsó lemezük a Let it be volt, amely ugyan az Abbey Road után jelent meg, de annál előbb rögzítették szalagra.

Az Abbey Road 1969-es szeptemberi megjelenése után 1970. január 31-ig, 17 héten állt a slágerlisták élén, és most 49 év és 252 nap után került fel ismét a csúcsra a Guinness-rekordok szerint. Az album megjelenésnek 50. évfordulóját szeptemberben egy különleges kiadással ünnepelték meg.

Alig egy évvel a lemez megjelenése után az együttes felbomlott.

hirado.hu - MTI