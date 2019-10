NB I - Két kiállítás, hat gól, döntetlen Kisvárdán

2019. október 5. 21:02

A Kisvárda kétgólos hátrányból fordított a vendég Zalaegerszeg ellen, de végül csak egy pontot szerzett a labdarúgó OTP Bank Liga nyolcadik fordulójában szombaton.

A hazai csapat az előző három mérkőzésén kikapott, de ezúttal nem örülhetett a döntetlennek, mert sokkal közelebb állt a győzelemhez ellenfelénél.

A ZTE - amely két kiállítás miatt kilenc játékossal fejezte be a mérkőzést - az eddigi keleti túráin ezt az egy pontot gyűjtötte be, korábban a Mezőkövesdtől, a Debrecentől és a Diósgyőrtől is kikapott.



OTP Bank Liga, 8. forduló:

Kisvárda Master Good-ZTE FC 3-3 (0-2)



Kisvárda, Várkerti Stadion, 2280 néző, v.: Pintér

gólszerzők: Grozav (48.), Kravcsenko (58.), Tischler (71.), illetve Bedi (26.), Radó (43., 11-esből), Babati (83., 11-esből)

sárga lap: Melnyik (40.), Beriosz (42.), Grozav (55.), Bumba (77.), illetve Devecseri (52., 81.), Bolla (55., 56.), Mitrovic (57.), Bobál D. (76.)

kiállítva: Bolla (56.), Devecseri (81.)



Kisvárda: Felipe - Melnyik, Beriosz (Tischler, a szünetben), Kravcsenko, Protics - Lucas, Bumba - Hej, Grozav, Kovácsréti (Hugo Seco, a szünetben) - Gosztonyi



Zalaegerszeg: Demjén - Bolla, Lesjak, Devecseri, Bobál D. - Kocsis - Radó (Babati, 75.), Mitrovic, Bedi, Stieber (Hudák, 63.) - Bobál G.



Zuhogó esőben kezdődött a mérkőzés, az első félidő első felében nem volt nagy iram, többnyire eseménytelenül teltek a percek a felázott pályán. Gólszerzési lehetőség - előbb kisebb, majd nagyobb - a hazaiak előtt adódott, később mégis a ZTE szerzett vezetést az első esélyét kihasználva. A szünet előtt még nehezebb helyzetbe került a Kisvárda, mert lerántás miatt büntetőhöz jutott a Zalaegerszeg és növelte is előnyét.

Két cserével próbálta meg felrázni csapatát Miriuta László, és csakhamar változott is a helyzet Grozav nagyszerű fejesével. Élénkebbé vált az iram, majd Bolla Bendegúz egy percen belül kétszer kapott sárga lapot, így emberhátrányba került a Zalaegerszeg. A második szabálytalanságért járó szabadrúgáshoz Grozav állt oda, balról ívelt középre, Kravcsenko pedig egy csúsztatással egyenlített. A Kisvárda azután is lendületben maradt, hogy azonnal kihasználta létszámfölényét, bő tíz perc múlva pedig már előnyben volt.

A második félidőre - melyben továbbra is erősen esett az eső - nagyon felpörgött a hazai csapat, góllal zárult akciói mellett is több helyzetet alakított ki. Semmi sem utalt arra, hogy nem tudja megnyerni a mérkőzést - főleg, hogy második sárga lapját követően Devecserit is kiállította a játékvezető -, de Hej Viktor kezezése miatt büntetőhöz jutott a ZTE és kettős emberhátrányban egyenlített. Később kezezést láttak a hazaiak is, kétszer is elmaradt büntetőt vitattak, a vezetőedző, Miriuta annyira vehemens volt, hogy sárga lapot kapott. A Kisvárda az utolsó pillanatig támadott a csaknem 100 percig tartó, mozgalmas összecsapáson, de nem tudta visszavenni a vezetést.

MTI